Сейчас такой вариант не является для него основным. О причине такого возможного решения футболист рассказал в подкасте Дениса Бойка, информирует 24 Канал.

Что Биловар думает о смене гражданства?

24-летний игрок заявил, что он мечтает сыграть за взрослую сборную Украины. Однако, если не будет получать вызов в нашу национальную команду, то потенциально готов будет рассмотреть предложение Венгрии.

Если я еду туда с венгерским паспортом и меня вызывают в сборную Венгрии, то меня уже не вызовут в сборную Украины. А мечта – здесь (положил руку на сердце – 24 Канал). Возможно, если мне будет лет 30, меня так и не вызовут в сборную Украины, и у меня будет какое-то там предложение, то я поеду,

– сказал Биловар.

Также Кристиан считает, что к нему относятся предвзято болельщики из-за его личной жизни, ведь он является зятем президента Динамо Игоря Суркиса. По его словам, это может также повлиять на решение о смене гражданства.

"Если у меня будет хорошее предложение даже сейчас с гражданством и мне скажут, что шансов у тебя за сборную Украины сыграть нет, потому что ты кум, зять, сват и так далее, и люди тебя просто не любят в интернете, поэтому мы тебя не возьмем в сборную – ну, тогда без вопросов, я пойду возьму гражданство Венгрии", – заявил футболист.

К слову. Яна Суркис и Кристиан Биловар поженились летом 2023 года. В декабре 2024 года они стали родителями – у пары родился сын.

Напомним, что ранее для издания BLIK Йожеф Сабо поделился мнением о Кристиане Биловаре. Он рассказал, является ли преимуществом для футболиста семейная связь с президентом Динамо и высказался о его игровых качествах.

Я думаю, психологически Биловару тяжеловато. В подсознании у него откладывается то, что его жена – это дочь президента клуба. Где-то его и партнеры по команде подкалывают, такое бывает в коллективе. На моей памяти это впервые в украинском футболе, что зять президента играет в его команде. А насчет его игровых качеств, то центральному защитнику нужна скорость, а у него ее нет. Но пока что в Динамо нет лучших защитников, чем Попов, Михавко и Биловар,

– заявил Сабо.

