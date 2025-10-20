Форвард Динамо Владислав Бленуце получил благодарность от Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Владислава Бленуце.
К теме Футболист Динамо, который репостил Соловьева, перевел солидную сумму на нужды ВСУ
Как Бленуце получил личную благодарность от ВСУ?
Новичка Динамо поблагодарили за поддержку Сил обороны Украины, которые защищают независимость нашего государства. Официальное письмо подписал генерал-майор Виктор Плесный.
"Благодарность Бленуце Владиславу за личный вклад и поддержку территориальной обороны частей Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины во время сопротивления агрессии российской федерации и борьбы за суверенность, независимость и соборность Украины.
От всей души желаем Вам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла, неисчерпаемой энергии в дальнейшем воплощении в жизнь всех Ваших стремлений и замыслов.
В свою очередь мы уверяем Вас, что отдадим все свои силы и умения для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в благодарности Воздушных сил ВСУ.
Благодарность Бленцуце от ВС ВСУ / фото из инстаграма футболиста
Напомним, что 14 октября Владислав Бленуце пожертвовал 700 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.
Что известно о скандале с Бленуце?
- Владислав Бленуце был срочно подписан киевским Динамо после трансфера в Жирону Владислава Ваната. За 23-летнего нападающего столичный клуб заплатил 2 миллиона евро.
- Сразу же выяснилось, что новичок "бело-синих" в тиктоке репостил российского пропагандиста Владимира Соловьева, а его жена диктатора Владимира Путина.
- Ультрас Динамо требовали немедленно избавиться от форварда, а во время его дебюта скамейку запасных забросали ватой.
- После обвинений в пророссийских взглядах Бленуце обратился к болельщикам столичного клуба. Он заявил о поддержке Украины и назвал ошибочными свои репосты. Впоследствии Владислав сделал значительный денежный взнос на помощь ВСУ.
- По данным Transfermarkt, Владислав Бленуце сыграл за Динамо уже 7 матчей, но не отметился результативными действиями. Следующий поединок "бело-синие" проведут 23 октября против турецкого Самсунспора, с которым встретятся в рамках Лиги конференций.