Бывший наставник национальной команды не скрывал разочарования после поражения в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Специалист рассказал 24 Каналу, что сборная проиграла сопернику как тактически, так и по желанию бороться.

Что сказал Сабо об игре сборной Украины?

Йожеф Сабо признался, что матч настолько его разозлил, что он долго не мог уснуть после финального свистка.

Лучше бы я не смотрел этот футбол, потому что потом пол ночи не спал – переживал. Я не думал, что можно было настолько плохо сыграть. Собрались, вышли, проиграли и ушли,

– заявил он.



Виктор Дёкереш забивает второй гол украинцам/ Фото Getty Images

По словам специалиста, сборная Украины выглядела растерянной и не демонстрировала командной игры.

Сложилось впечатление, что они никогда не играли вместе. Я просто не ожидал такого – без борьбы на поле.

Сабо также подчеркнул, что ключевым моментом стал быстрый гол шведов, после которого украинцы так и не смогли вернуться в игру.

Критика тактики Реброва и оценка игроков

Экстренер считает, что сборная уступила сопернику прежде всего в тактическом плане.

Проиграли, потому что тактически Швеция была сильнее команды Реброва. Они еще и забили быстрый гол, – добавил специалист.

Отдельно Сабо высказался об индивидуальном уровне футболистов, отметив, что многие выступают в сильных европейских клубах, но это не отразилось на игре сборной.

Если взять каждого футболиста отдельно, они играют за неплохие команды в Европе. Но смотришь и думаешь: что ты за футболист, если не можешь передачу сделать или ударить по воротам?

Досталось и одному из лидеров обороны.

Забарный очень плохо выглядит. Не знаю, что с ним происходит. Он хороший футболист, но в последнее время с ним что-то не так,

– сказал Йожеф Сабо об игроке ПСЖ.

Кто должен тренировать сборную и кого похвалил Сабо?

Несмотря на жесткую критику, Сабо не призвал к немедленной отставке главного тренера и отметил, что решение должно принимать руководство украинского футбола.

Мы не будем решать, идти ли Реброву в отставку. Шевченко мне не звонит и не спрашивает, кого назначать. Думаю, они сами разберутся,

– заявил экс-наставник.



Сергей Ребров не ушел в отставку после провального отбора к ЧМ-2026/ Фото Getty Images

При этом он убежден, что даже в случае изменений на тренерском мостике команду должен возглавлять украинский специалист.

Единственным игроком, которого Сабо выделил после матча, стал защитник Виталий Миколенко.

Мне один футболист понравился – Миколенко. Он молодец. Если бы все так играли, как он, то мы бы не проиграли,

– добавил бывший наставник сборной Украины и Динамо.



Виталия Миколенко выбрали "Львом матча" против Швеции/ Фото Getty Images

По мнению экс-тренера, нынешние проблемы сборной связаны не только с тренером, но и с общим уровнем исполнителей и сложной ситуацией в стране.

У нас идет война. Для наших игроков мечта – поехать на Запад и заработать какие-то деньги. Так мы и живем. Критиковать легче всего,

– подытожил Сабо.

