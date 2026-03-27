Игра прошла в рамках полуфинала раунда плей-офф европейской квалификации, сообщает 24 Канал. К сожалению, эта встреча завершилась для команды Сергея Реброва неудачно.

Как забивались голы в матче Украина – Швеция?

Сборная Украины уступила Швеции со счетом 1:3. Уже на четвертой минуте Виктор Дьокереш открыл счет после ошибки на правом фланге защиты.

Нападающий Арсенала замкнул прострел Нюгрена. А уже на старте второго тайма игрок удвоил счет после позиционной ошибки Ильи Забарного. Дьокереш один в один разобрался с Бондарем и поразил ворота Трубина.

А на 73-й минуте Виктор окончательно добил нашу команду, реализовав пенальти. Перед этим сам игрок Арсенала обокрал Забарного и вылетел один на один с кипером, но Трубин сбил его в собственной площадке.

В конце концов Украине удалось забить гол престижа. Его автором стал дебютант Матвей Пономаренко, который впервые надел футболку сборной. Нападающий Динамо замкнул головой скидку от Цыганкова.

Что дальше для сборной Украины?

Наша команда провалила задачу выхода на чемпионат мира-2026. В финале плей-офф сыграют Швеция и Польша.

Зато "сине-желтых" будет ждать товарищеский матч против Албании. Спарринг пройдет 31 марта в Валенсии.

Вероятно, в июне нашу команду ждут спарринг, а осенью Украина стартует в Лиге наций 2026 – 2027. Там "сине-желтые" будут играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией.

Украина остается лишь с одним выступлением на чемпионате мира. Команда выходила на Мундиаль в 2006-м, где дошла до четвертьфинала.

