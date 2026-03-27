Колишній наставник національної команди не приховував розчарування після поразки у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Фахівець розповів 24 Каналу, що збірна програла супернику як тактично, так і за бажанням боротися.

Дивіться також "Дякую людям, які додивилися це позорище": як у збірній України реагують на поразку від Швеції

Що сказав Сабо про гру збірної України?

Йожеф Сабо зізнався, що матч настільки його роздратував, що він довго не міг заснути після фінального свистка.

Краще б я не дивився цей футбол, тому що потім пів ночі не спав – переживав. Я не думав, що можна було настільки погано зіграти. Зібрались, вийшли, програли і пішли,

– заявив він.



Віктор Дьокереш забиває другий гол українцям/ Фото Getty Images

За словами фахівця, збірна України виглядала розгубленою і не демонструвала командної гри.

Склалося враження, що вони ніколи не грали разом. Я просто не очікував на таке – без боротьби на полі.

Сабо також підкреслив, що ключовим моментом став швидкий гол шведів, після якого українці так і не змогли повернутися у гру.

Критика тактики Реброва і оцінка гравців

Екстренер вважає, що збірна поступилася супернику насамперед у тактичному плані.

Програли, тому що тактично Швеція була сильнішою за команду Реброва. Вони ще й забили швидкий гол, – додав фахівець.

Окремо Сабо висловився про індивідуальний рівень футболістів, зазначивши, що багато хто виступає у сильних європейських клубах, але це не відобразилося на грі збірної.

Якщо взяти кожного футболіста окремо, вони грають за непогані команди в Європі. Але дивишся і думаєш: що ти за футболіст, якщо не можеш передачу зробити чи вдарити по воротах?

Дісталося і одному з лідерів оборони.

Забарний дуже погано виглядає. Не знаю, що з ним відбувається. Він хороший футболіст, але останнім часом з ним щось не так,

– сказав Йожеф Сабо про гравця ПСЖ.

Хто має тренувати збірну і кого похвалив Сабо?

Попри жорстку критику, Сабо не закликав до негайної відставки головного тренера і наголосив, що рішення має ухвалювати керівництво українського футболу.

Ми не будемо вирішувати, чи йти Реброву у відставку. Шевченко мені не дзвонить і не питає, кого призначати. Думаю, вони самі розберуться,

– заявив екснаставник.



Сергій Ребров не пішов у відставку після провального відбору до ЧС-2026/ Фото Getty Images

При цьому він переконаний, що навіть у разі змін на тренерському містку команду повинен очолювати український фахівець.

Єдиним гравцем, якого Сабо виділив після матчу, став захисник Віталій Миколенко.

Мені один футболіст сподобався – Миколенко. Він молодець. Якби всі так грали, як він, то ми б не програли,

– додав колишній наставник збірної України та Динамо.



Віталія Миколенка обрали "Левом матчу" проти Швеції/ Фото Getty Images

На думку екстренера, нинішні проблеми збірної пов’язані не лише з тренером, а й із загальним рівнем виконавців та складною ситуацією в країні.

У нас йде війна. Для наших гравців мрія – поїхати на Захід і заробити якісь гроші. Так ми і живемо. Критикувати найлегше,

– підсумував Сабо.

Як Україна зіграла зі Швецією?