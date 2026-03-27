Наша збірна не змогла вирішити завдання виходу на Мундіаль. Українці поступились Швеції з рахунком 1:3, а хет-трик оформив Віктор Дьокереш, повідомляє 24 Канал.

До теми Реброва у відставку та слимак матчу: у мережі розносять збірну України за поразку Швеції

Що кажуть гравці збірної України?

Після матчу гравці команди були у пригніченому стані. Зрештою кілька з них все ж вийшли до представників ЗМІ, щоб прокоментувати ганебну поразку.

Найбільш розчарованим виглядав Віталій Миколенко, якого фанати визнали "Левом матчу". Гравець попросив вибачення перед вболівальниками та подякував їм за підтримку.

Емоції, напевно, такі самі, як у всієї України. Дякую людям, які додивилися це позорище. Хотів вибачитися, але нема чого вибачатися після бою. Просто хотів сказати дякую, що вболівали. Вже пізно щось розбирати. Соромно за те, як ми беззубо зіграли. В матчі з Ісландією ми билися за цей плей-оф, щоб сюди вийти, на полі була сильна команда. А сьогодні цього не було. Я не можу пояснити, чому так, – заявив Миколенко.

Не менш пригніченим був і Роман Яремчук. При цьому форвард Ліона не стримував емоції та натякнув, що атмосфера в команді змінилась в гірший бік.

Роздягальня мертва. Це я ще вчора побачив, на жаль. Я думаю, причина – це відсутність особистостей у роздягальні. У нас було до цього багато лідерів, але в один момент їх не стало. Немає тих людей, які можуть щось змінити на тлі емоцій та важкого періоду. Чомусь саме у найвідповідальніший момент ми "обкакуємося", на жаль. Це було з румунами, це було з Уельсом, це було і зараз. Я думаю, це вже не випадковість, це вже якась система

– висловився Яремчук в інтерв'ю Tribuna.

Куди більш спокійним був Ілля Забарний. Захисник запам'ятався кількома помилками, але після гри спокійно відреагував на поразку та виліт з відбору.

"Важко щось сказати. Це футбол, такі важкі моменти бувають. Чесно кажу, що нема чого багато казати. Просто чогось не вистачило. Не знаю чого саме. Я один позитивний момент підкреслю: Пономаренко вийшов і забив гол. Молодець, хай продовжує в такому ж дусі. Вболівальникам дякую, що прийшли та підтримали нас. Хотілося, звісно, подарувати інші емоції, але маємо те, що маємо. Ми сильна нація, котра зможе вистояти все, і будемо рухатися далі", – сказав гравець ПСЖ в ефірі Megogo.

Що ж стосується Матвія Пономаренка, то форварда Динамо можна назвати найбільш позитивним моментом у грі збірної. Нападник вийшов на заміну у дебютному матчі та зміг забити перед компенсованим часом.

Емоції негативні, ми програли. В роздягальні наче траур. Але такі ігри роблять нас сильнішими. Проаналізуємо, що в нас не вийшло, будемо рухатись далі. Добре, що забив, я намагався допомогти команді. Приємно, що так сталося. Але, на жаль, програли 3:1. Ще є над чим працювати. В нас молода команда. Головне – віра, а ми будемо намагатися виправляти наші помилки,

– розповів Матвій.

У свою чергу Валерій Бондар виділив гру Віктора Дьокереша, який вчисту переграв його: "Ми дуже легкі м’ячі пропускали, не повинні були пропускати легко, особливо в таких матчах. Щодо другого голу Дьокереша, то він швидко зіграв під праву ногу. Я навіть не встиг його накрити. Це рівень футболіста".

Що тепер чекає на збірну України?