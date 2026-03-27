Результат цієї зустрічі виявився негативним для команди Реброва. Збірна України програла шведам з рахунком 1:3, а героєм зустрічі став Віктор Дьокереш, повідомляє 24 Канал.

До теми Сергій Ребров розповів про своє майбутнє у збірній України

Коли наступний матч України?

Гравець Арсеналу оформив хет-трик, чим відправив нашу команду в нокаут. За команду Реброва голом престижу відзначився Матвій Пономаренко, який забив у дебютному матчі за збірну.

На жаль, на цьому матчі шлях України на ЧС-2026 завершився. Україна провалила завдання виходу на Мундіаль і тепер близько півроку буде без офіційних ігор.

Проте наступний матч наша команда проведе ще цього місяця. Підопічні Сергія Реброва зіграють товариський матч прти Албанії, яка також програла свій поєдинок плей-оф (1:2 з Польщею).

Зустріч відбудеться 31 березня, початок – о 21:45 за київським часом. Гра буде номінально домашньою для України, але через військовий стан збірна досі не може приймати суперників на своїй території.

Тож матч відбудеться там же, де і була зустріч зі шведами. Україна прийме албанців у іспанській Валенсії на стадіоні "Сьютат де Валенсія", де грає клуб Леванте.

Що далі для збірної України?