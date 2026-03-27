У звичній манері наставник у флеш-зоні говорив виправданнями і відповідав досить неохоче. А про провалене завдання і свої трудові відносини з головною командою вирішив і не згадувати, пише "Трибуна".

Що сказав Ребров після матчу зі Швецією по грі?

Головний тренер збірної не був оригінальним: традиційно похвалив суперника і поскаржився на помилки.

Дуже важко, коли пропускаєш на четвертій хвилині. Вважаю, що ми програли сильній збірній, вони організовано оборонялися. Ми не використали свої моменти. Чому не вийшло нічого попереду? Бо Швеція дуже компактно оборонялася, вони змінили схему гри, грали з трьома центральними захисниками. Вони атакували невеликою групою гравців, але в обороні все було дуже щільно,

– не здивував виправданнями Ребров.

Чи буде Ребров далі тренувати збірну України?

Коуч все ж знайшов у собі сили вибачитися за результат.

Ми перепрошуємо у фанатів. У хлопців було бажання перемогти, але це футбол, на жаль. Ми програли, але я вдячний хлопцям, вони відпрацювали на полі,

– заявив Ребров.

Що ж до свого майбутнього, то у відповідь на пряме запитання про плани наставник відповів, що попереду в нього друга гра – товариська з Албанією.

А вже на пресконференції Ребров бодай трохи додав конкретики: його контракт чинний ще два місяці, пропозицій щодо його продовження від Української асоціації футболу він не отримував. Тож влітку, коли угода спливе, він і говоритиме про майбутнє.

