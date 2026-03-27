Результат этой встречи оказался негативным для команды Реброва. Сборная Украины проиграла шведам со счетом 1:3, а героем встречи стал Виктор Дьокереш, сообщает 24 Канал.
Когда следующий матч Украины?
Игрок Арсенала оформил хет-трик, чем отправил нашу команду в нокаут. За команду Реброва голом престижа отметился Матвей Пономаренко, который забил в дебютном матче за сборную.
К сожалению, на этом матче путь Украины на ЧМ-2026 завершился. Украина провалила задачу выхода на Мундиаль и теперь около полугода будет без официальных игр.
Однако следующий матч наша команда проведет еще в этом месяце. Подопечные Сергея Реброва сыграют товарищеский матч против Албании, которая также проиграла свой поединок плей-офф (1:2 с Польшей).
Встреча состоится 31 марта, начало – в 21:45 по киевскому времени. Игра будет номинально домашней для Украины, но из-за военного положения сборная до сих пор не может принимать соперников на своей территории.
Поэтому матч состоится там же, где и была встреча со шведами. Украина примет албанцев в испанской Валенсии на стадионе "Сьютат де Валенсия", где играет клуб Леванте.
Что дальше для сборной Украины?
- Чемпионат мира-2026 точно пройдет без нашей сборной, хоть турнир и расширили до 48-ми команд. Вероятно, в июне нашу команду будут ждать спарринги.
- Осенью же Украина стартует в Лиге наций 2026 – 2027. Там "сине-желтые" будут играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией.
- Украина остается лишь с одним выступлением на чемпионате мира. Команда Олега Блохина выходила на Мундиаль в 2006-м, где дошла до четвертьфинала.