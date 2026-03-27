Первым соперником Украины в этой стадии была сборная Швеции, сообщает 24 Канал. Матч, который прошел в Валенсии, завершился для подопечных Реброва отрицательным результатом.
По теме Сергей Ребров рассказал о своем будущем в сборной Украины
Кто следующий соперник Украины?
Украинской сборной не удалось преодолеть шведов. Матч завершился со счетом 1:3 в пользу скандинавов. Главным героем встречи стал Виктор Дьокереш, который оформил хет-трик.
Таким образом, следующий матч сборной Украины пройдет 31 марта в той же Валенсии. Нашим соперником станет сборная Албании, которая в своей полуфинальной встрече плей-офф проиграла Польше.
К сожалению, эта игра будет носить статус товарищеского матча. За путевку на Мундиаль будут бороться Швеция и Польша, которые свои полуфинальные стыковые матчи выиграли.
Для Украины же матч против Албании станет стартом подготовки к новому сезону Лиги наций. Напомним, что наша сборная будет играть в дивизионе В, где попала в одну группу с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.
Как Украина шла на ЧМ-2026?
- Команда Сергея Реброва попала в группу с Францией, Исландией и Азербайджаном. В ней "сине-желтые" набрали 10 очков, заняв второе место.
- Благодаря этому Украина попала в стыковые матчи за выход на Мундиаль. В них нашей сборной нужно было пройти Швецию, а также Польшу или Албанию.
- Однако уже на первом шаге плей-офф Украина уступила и вылетела. Победитель пары Швеция – Польша попадет на ЧМ-2026 в группу к Нидерландам, Тунису и Японии.
- За всю историю сборная Украины лишь однажды играла на чемпионате мира. В 2006 году команда под руководством Олега Блохина сумела сенсационно дойти до четвертьфинала.