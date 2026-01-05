5 січня 2026 року Рубена Аморіма звільнили з посади головного тренера Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт "червоних дияволів".

Що відомо про звільнення Аморіма?

Рішення відправити португальського тренера у відставку було ухвалене босами МанЮнайтед зранку 5 січня 2026 року. Причиною звільнення Аморіма стали останні результати команди.

У клубі подякували наставнику за роботу та внесок у розвиток команди. "Червоних дияволів" тимчасово очолить колишній гравець манкуніанців Даррен Флетчер.

Це дасть команді найкращі шанси на найвище можливе місце в Прем'єр-лізі. Клуб дякує Рубену за його внесок у розвиток клубу та бажає йому успіхів у майбутньому", – йдеться в повідомлення клубу.

Нагадаємо, що в останньому матчі Манчестер Юнайтед зіграв проти Лідс – 4 січня 2026 року. Гра завершилася нічиєю з рахунком – 1:1.

Як Аморім працював у МанЮнайтед?