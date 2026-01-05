5 января 2026 года Рубена Аморима уволили с должности главного тренера Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт "красных дьяволов".

Что известно об увольнении Аморима?

Решение отправить португальского тренера в отставку было принято боссами МанЮнайтед утром 5 января 2026 года. Причиной увольнения Аморима стали последние результаты команды.

В клубе поблагодарили наставника за работу и вклад в развитие команды. "Красных дьяволов" временно возглавит бывший игрок манкунианцев Даррен Флетчер.

Это даст команде лучшие шансы на самое высокое возможное место в Премьер-лиге. Клуб благодарит Рубену за его вклад в развитие клуба и желает ему успехов в будущем", – говорится в сообщении клуба.

Напомним, что в последнем матче Манчестер Юнайтед сыграл против Лидс – 4 января 2026 года. Игра завершилась ничьей со счетом – 1:1.

Как Аморим работал в МанЮнайтед?