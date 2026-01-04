По информации Mex. Александром Зинченко заинтересовался итальянский Милан. "Россонери" оценивают опыт и универсальность украинского футболиста, который может сыграть, как на фланге защиты, так и в центре поля, пишет 24 Канал.

Кто интересуется Зинченко?

Итальянцы видят в Александру замену Рубену Лофтусу-Чику. 29-летний центральный полузащитник разочаровал тренерский штаб Милана после возвращения из лазарета команды. В 17-ти матчах Лофтус-Чик забил гол и отдал один ассист.

Поэтому в итальянском гранде начали искать замену английскому полузащитнику.

Отметим, что у Зинченко заканчивается контракт с "канонирами" 30 июня 2026 года.

Кто охотился за лидером сборной Украины?

В начале лета 2025-го была информация о вероятном трансфере Зинченко из Арсенала в английский Ньюкасл. Также сообщалось, что на Александра претендовали мюнхенская Бавария и французское Монако.

В то же время издание The Athletic приписывало украинскому игроку интерес со стороны французского Марселя.

Что известно об английской карьере Зинченко?