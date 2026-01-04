По информации Mex. Александром Зинченко заинтересовался итальянский Милан. "Россонери" оценивают опыт и универсальность украинского футболиста, который может сыграть, как на фланге защиты, так и в центре поля, пишет 24 Канал.
Кто интересуется Зинченко?
Итальянцы видят в Александру замену Рубену Лофтусу-Чику. 29-летний центральный полузащитник разочаровал тренерский штаб Милана после возвращения из лазарета команды. В 17-ти матчах Лофтус-Чик забил гол и отдал один ассист.
Поэтому в итальянском гранде начали искать замену английскому полузащитнику.
Отметим, что у Зинченко заканчивается контракт с "канонирами" 30 июня 2026 года.
Кто охотился за лидером сборной Украины?
В начале лета 2025-го была информация о вероятном трансфере Зинченко из Арсенала в английский Ньюкасл. Также сообщалось, что на Александра претендовали мюнхенская Бавария и французское Монако.
В то же время издание The Athletic приписывало украинскому игроку интерес со стороны французского Марселя.
Что известно об английской карьере Зинченко?
Если бы такой трансфер состоялся, то это был бы первый переезд Зинченко из английского первенства за почти 10 лет. Александр выступал за Манчестер Сити, Арсенал, которому принадлежит контракт украинца, а сейчас Александр играет в аренде за Ноттингем Форест.
В карьере левого защитника, который перешел в МанСити летом 2016-го, был лишь перерыв на отъезд в аренду в нидерландское ПСВ.
В английском чемпионате Зинченко провел более 220 матчей: Манчестер Сити (128), Арсенал (91) и Ноттингем (8). Данные взяты с портала Transfermarkt, который оценивает стоимость украинца в 15 миллионов евро.
В этом сезоне 2025 – 2026 Александр принял участие в 9-ти поединках "лесников".