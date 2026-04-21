Фанатам и болельщикам интересно наблюдать, чем занимаются спортсмены вне спорта. Поэтому 24 Канал рассказывает, у кого из украинских спортсменов больше всего подписчиков и за кем активно следят.
Кто из украинских спортсменов имеет наибольшее количество подписчиков?
- Андрей Лунин
Среди украинских футболистов наибольшее количество подписчиков имеет вратарь Лунин, который выступает за Реал. В инстаграм за ним следят 4,5 миллиона человек.
Сейчас он стабильно играет за основной состав мадридского клуба. В то же время Реал выбыл из Лиги чемпионов после поражения от Баварии со счетом 4:6 за два матча.
Андрей Лунин / Фото Getty Images
- Александр Усик
Украинский боксер имеет 3,7 миллиона подписчиков в инстаграм.
Его следующий поединок состоится против нидерландского кикбоксера Рико Верховена, у которого сейчас 2,3 миллиона подписчиков, что, вероятно, может повлиять на рост аудитории обоих спортсменов.
Сейчас Усик делится на странице своими тренировками перед боем.
Александр Усик и Рико Верховен / Фото Getty Images
Александр Зинченко
Украинский футболист, выступающий за нидерландский Аякс и имеющий 2,3 миллиона подписчиков.
Сейчас он временно не играет из-за травмы, полученной в матче за клуб. В своем профиле он делится процессом восстановления и реабилитации, а также часто показывает моменты со своей семьей.
Александр Зинченко / Фото ФК АЯКС
Михаил Мудрик
Один из самых известных украинских футболистов, который играет за Челси.
Многие считают его самым популярным, но среди футболистов он занимает 3-е место, а среди всех спортсменов – 4-е.
Сейчас он временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.
В инстаграм его подписчики насчитывают 1,8 миллиона, где он иногда делится тренировками и моментами из своей повседневной жизни, в частности событиями вместе с девушкой.
Михаил Мудрик / Фото ФК Челси
- Элина Свитолина
Свитолина почти не отстает от украинского футболиста Михаила Мудрика – разница составляет около 100 тысяч подписчиков. В инстаграм теннисистки 1,7 миллиона подписчиков.
Элина Свитолина / Фото из открытых источников
На ее странице чаще всего можно увидеть благотворительные мероприятия, помощь, связанную с Украиной, семейные видео и фотографии, а также моменты из теннисных матчей.