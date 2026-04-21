Фанатам і вболівальникам цікаво спостерігати, чим займаються спортсмени поза спортом. Тому 24 Канал розповідає, у кого з українських спортсменів найбільше підписників і за ким найактивніше слідкують.

Хто з українських спортсменів має найбільшу кількість підписників?

Андрій Лунін

Серед українських футболістів найбільшу кількість підписників має воротар Лунін, який виступає за Реал. В інстаграм за ним слідкують 4,5 мільйона людей.

Наразі він стабільно грає за основний склад мадридського клубу. Водночас Реал вибув із Ліги чемпіонів після поразки від Баварії з рахунком 4:6 за два матчі.

Андрій Лунін / Фото Getty Images

Олександр Усик

Український боксер має 3,7 мільйона підписників у інстаграм.

Його наступний поєдинок відбудеться проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, у якого зараз 2,3 мільйона підписників, що, ймовірно, може вплинути на зростання аудиторії обох спортсменів.

Зараз Усик ділиться на сторінці своїми тренуваннями перед боєм.

Олександр Усик та Ріко Верховен / Фото Getty Images

Олександр Зінченко

Український футболіст, який виступає за нідерландський Аякс і має 2,3 мільйона підписників.

Наразі він тимчасово не грає через травму, отриману у матчі за клуб. У своєму профілі він ділиться процесом відновлення та реабілітації, а також часто показує моменти зі своєю родиною.

Олександр Зінченко / Фото ФК АЯКС

Михайло Мудрик

Один із найвідоміших українських футболістів, який грає за Челсі.

Багато хто вважає його найпопулярнішим, але серед футболістів він посідає 3-тє місце, а серед усіх спортсменів – 4-те.

Наразі він тимчасово відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

В інстаграм його підписники налічують 1,8 мільйона, де він іноді ділиться тренуваннями та моментами зі свого повсякденного життя, зокрема подіями разом із дівчиною.

Михайло Мудрик / Фото ФК Челсі

Еліна Світоліна

Світоліна майже не відстає від українського футболіста Михайла Мудрика – різниця становить близько 100 тисяч підписників. У інстаграм тенісистки 1,7 мільйона підписників.

Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

На її сторінці найчастіше можна побачити благодійні заходи, допомогу, пов'язану з Україною, сімейні відео та світлини, а також моменти з тенісних матчів.