За статус командного чемпіона світу боротимуться вісім збірних. Наші дівчата розпочнуть шлях у плей-оф у статусі несіяних, пише у фейсбуці Федерація тенісу України.

Дивіться також Світоліна провела тенісне тренування для ветеранів Unbroken

Як Україна здобула путівку у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг?

Українська команда, за яку виступали Еліна Світоліна, Марта Костюк, сестри Надія і Людмила Кіченок та дебютантка Олександра Олійникова, не мала особливих проблем з Польщею, яка приймала кваліфікаційний матч у Глівіце.

На ґрунтових кортах тамтешнього тенісного центру Світоліна та Костюк впевнено виграли свої особисті матчі з Магдою Лінетт і Катажиною Кавою відповідно, а сестри Кіченок гарантували нам перемогу у парному матчі. Олександра Олійникова у четвертій грі тільки довершила розгром – 4:0.

З ким Україна змагатиметься за Кубок Біллі Джин Кінг?

Окрім України та Китаю, який має статус господаря, до фінальної частини вийшли ще шість команд – чинні чемпіонки з Італії, Велика Британія, Іспанія, Чехія, Казахстан та Бельгія.

Україна у чвертьфіналі матиме статус несіяної команди, тому зустрінеться з кимось із четвірки – Італія, Британія, Іспанія чи Чехія.

Фінальний турнір прийматиме Шенжень 22 – 27 вересня, вже після завершення основної частини WTA-туру і усіх "великих шоломів".

Як Україна виступила у попередньому Кубку Біллі Джин Кінг?