Зміст заяви отримав журналіст Бен Ротенберг. Він опублікував текст на власному сайті benrothenberg.com, поряд з інтерв’ю української тенісистки.

До теми "Це мене душило": над українською тенісисткою, яка виступила проти Росії, влаштували знущання

Що написали у WTA та чому там виправдовуються?

Згідно із заявою тенісної асоціації, там вважають, що "усі спортсменки WTA мають право висловлюватися".

Також у тексті йдеться про те, що вони спілкуються з гравчинями, щоб у тенісному турі залишалася шаноблива атмосфера. Знайшлось місце і для слів про російську агресію проти України.

WTA визнає, що війна в Україні, яка триває, має глибокий і дуже особистий вплив на багатьох наших спортсменок. Ми однозначно засуджуємо війну Росії проти України та послідовно підтримуємо українських гравчинь від початку конфлікту",

– йдеться у комюніке.

Водночас Олександра Олійникова, розповіла, що тенісні чиновники чинять на неї тиск з метою завадити говорити про використання російськими "нейтральними" спортсменами воєнної символіки країни агресорки.

У лютому про "безпрапорних" говорила Еліна Світоліна. У коментарі для 24 Каналу перша ракетка України зазначила, що для неї це велика мотивація, але також і моральний тиск.

У інтерв’ю із Беном Ротенбергом Олександра розповіла про спроби маніпуляцій збоку WTA.

Що ще розповіла Олійникова?

За словами українки, вона отримала штраф, але це були значно менші гроші, ніж ті, про які раніше говорили чиновники. Таку санкцію WTA застосував до п’ятої ракетки України за підсумками турніру у Чарльстоні, коли вирахувала кошти з її призових.

Наша землячка зупинилась там на стадії першого кола і за інформацією сайту WTA заробила 8100 доларів до сплати податків. Тож штраф був значно меншим, ніж ті суми якими їй раніше погрожували.

Що ще відбувається у кар’єрі Олександри Олійникової?