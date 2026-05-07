Українська тенісистка Олександра Олійникова в інстаграм звинуватила Жіночу тенісну асоціацію (WTA) у тиску. Вона стверджує, що організація намагається приховати використання росіянами пропагандистської символіки.

Дивіться також "Це мене душило": над українською тенісисткою, яка виступила проти Росії, влаштували знущання

Що сказала Олійникова про росіян?

За словами спортсменки, сучасні декорації Москви до 9 травня, що копіюють радянську епоху, стали частиною машини вбивств. Олійникова наголосила, що російська символіка, яка зараз використовується для підтримки війни, у сучасному контексті є еквівалентом нацистської свастики.

Вона не має іншого сенсу, крім підтримки вбивств, зґвалтувань, пограбувань, викрадення дітей та кривавої диктатури

– заявила тенісистка.

Вона також нагадала, що ці символи офіційно заборонені в багатьох країнах Європи та були під особливою забороною на меморіальних заходах у Берліні.

Тенісистка переконана, що публічна підтримка режиму Росії її атлетами безпосередньо впливає на жорстокість окупантів.

Якийсь російський чоловік вважає за нормальне обстрілювати житловий будинок "Шахедом", тому що відомі тенісисти показали йому, що це прийнятно. І це просто факт,

– написала Олійникова.

Вона зізналася, що вимушена цензура та постійний тиск з боку тенісних структур стали одними з факторів її важкого психологічного стану.

Заява Олександри Олійникової / Фото скриншот інстаграм-сторіс тенісистки

Яка реакція організації на слова Олійникової?

Олійникова вказала на те, що російські тенісисти, зокрема Поліна Кудерметова (яка з 2025 року є представником Узбекистану) та Карен Хачанов, відкрито використовують цю символіку. Проте спроби українки привернути до цього увагу на турнірах в Анталії та Чарльстоні наштовхнулися на жорсткий опір керівництва турніру.

За її словами, WTA повністю прийняло сторону Кудерметової, чинячи на українку серйозний психологічний тиск. Спортсменку викликали на закриті зустрічі з вимогами не згадувати ім'я росіянки.

Таким чином Асоціація намагалася змусити Олійникову мовчати про факти підтримки путінського режиму російських тенісистів, фактично ігноруючи її статус жертви агресії заради збереження зручного наративу про те, що росіяни нібито "просто грають у теніс".

Хто така Олександра Олійникова?