Олійникова на змаганнях WTA250 у румунському місті Клуж-Напока зіграє з угоркою Анною Бондар. Як пише Великий теніс України, передматчевих фото та фінального рукостискання на корті не буде.

Чому Олійникова проігнорує суперницю?

За словами Олександри, вона відмовиться від привітання угорки, бо та у 2022 році брала участь у турнірі "Трофей Північної Пальміри", який проходив на гроші російського Газпрому, щоб продемонструвати зневагу до міжнародних санкцій проти РФ.

Поїхати в грудні 2022 року на турнір у Росію це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло – тільки 80 років потому,

– заявила Олійникова.

Тенісистка назвала це питанням "гуманності, людяності та базових цінностей". Світова спільнота не має закривати очі на подібні випадки, а вболівальники не можуть про таке забувати.

Олійникова припустила, що Анна Бондар могла припуститися помилки – але тоді вона має публічно це визнати, вибачитися перед українським народом та чітко й прямо засудити російську агресію і злочинця Путіна. Лише тоді Олександра висловила готовність потиснути угорці руку.

Що Олександра Олійникова робить в підтримку України?