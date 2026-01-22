Вчергове Олександра про себе заявила на Australian Open, де стала головним ньюзмейкером турніру, давши декілька гучних інтерв'ю про війну в Україні та ставлення до "нейтральних" спортсменів. 24 Канал розповідає цікаві факти про тенісистку, яка закохала в себе вже чималу кількість фанатів.

Що відомо про дитинство Олійникової?

Вона народилася 3 січня 2001 року в Києві. У п'ятирічному віці дівчинка почала займатися тенісом, проте згодом їй довелося вимушено залишити рідну країну.

Річ у тім, що в життя родини Олександри у 2011 році втрутилася політика. То були часи президентства проросійського Віктора Януковича, погляди якого не поділяв батько юної тенісистки Денис.

На його фірмі було надруковано партію футболок з принтом "Спасибо жителям Донбасса…", що були зовсім не лояльними до тодішнього очільника країни. Через це до нього завітали не з дружнім візитом "тітушки" президента, розгромивши офіс та натякнули, що наступного разу буде гірше.



Денис Олійников з тими самими футболками

Чоловік зрозумів, що наодинці проблему не вирішить, адже то був розквіт сил команди Януковича. Тому він виїхав разом з родиною до Хорватії, коли Олександрі було 10 років.

Там вона продовжила займатися улюбленим видом спорту й заради спрощення відносин із місцевою федерацією тенісу змінила громадянство на хорватське. Саме під прапором цієї країни Олійникова здобула свій перший титул ITF, перемігши в листопаді 2018 року на 15-тисячнику в Іракліоні.

Проте надалі її прогрес зупинився. Олександра ще декілька разів грала у фіналах на низькорейтингових турнірах, але очікуваного прориву не було.

Як Олійникова вирішила знову представляти Україну?

Попри виступи за Хорватію, Олександра ніколи не забувала про свою Батьківщину й у 2021 році вирішила повернути собі українське громадянство. Ця справа розтягнулася на цілий рік і в цей час Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Поки чимало наших спортсменів отримували громадянства інших держав, Олійникова прагнула бути саме українкою. Вона почала активно допомагати українській армії, зокрема, з ще декількома тенісистками створила сайт _drones4ua.org, де проводили постійні збори донатів на дрони для Сил оборони України.

Батько Олександри також вчинив, як справжній патріот своєї держави. Він повернувся з Хорватії та долучився до війська.



Олександра Олійникова з батьком

Як Олійникова почала прогресувати?

Після повернення українського громадянства в Олександри розпочався й стабільний прогрес у грі та результатах. 2022 рік вона завершила на 672 місці у світовому рейтингу, наступний – на 391-й сходинці, а 2024-й – уже в топ-300.

Окрім тенісу, весь цей час Олійникова активно займалася волонтерською діяльністю. Вона емоційно розповідала про цю частину свого життя, закликаючи всіх донатити та допомагати українському війську.

Є декілька дівчат з Туру: я, Христина Возняк, Ліза Труш – вболівальники можуть перейти за посиланням і підтримати тенісистку. Потім прилітає куплений за ці гроші іменний дрон від того гравця, якого підтримав вболівальник, і вбиває окупанта. Або знищує техніку. Всі задоволені! Коли я бачу, що вмирають росіяни, мене це неймовірно заряджає,

– заявляла Олійникова.

Це мало й наслідки для українки. Вона виступала на змаганнях у формі з нашивкою з назвою свого сайту для допомоги ЗСУ, а подібне нібито є неприпустимим за правилами WTA, тож її після гри проти росіянки Алевтіни Ібрагімової змусили змінити футболку на наступні поєдинки.

Вимогу довелося виконати, але Олійникова знайшла спосіб обійти цю заборону згодом. Вона змінила свій нікнейм на сторінці в інстаграм на _drones4ua.org, тож у неї на одязі тепер було посилання не на фонд, а на свою сторінку в соцмережі, тому представникам WTA зрештою довелося відступитися.



Олійникова у формі з відповідним написом

А вже у 2025 році Олександра заявила про себе на повну. По-справжньому тріумфальною для неї стала осінь, протягом якої вона виграла одразу три турніри серії WTA 125, завдяки чому дебютувала в топ-100 світового рейтингу.

Свідомий голос, який складно ігнорувати

З цього часу Олександра стала набагато більш впізнаваною та отримала більше майданчиків, де могла привертати увагу до війни в Україні. Й Олійникова це постійно робить, до того ж не підбираючи особливо слів, а називає все своїми іменами.

Так вона описувала своє ставлення, зокрема, до представниць Росії, яких не відсторонили від змагань. Олександра вважає, що це ненормально, адже вони не засуджують агресію своєї країни та фактично підтримують вбивства українців.

Люди мають знати правду, що я з України, після передсезонки під повітряними тривогами, а мій тато у війську. Він мав би бути присутнім на матчі, але не може. І тут я граю проти людини, яка підтримала, профінансувала, взяла участь у пропаганді. Виходить, я просто граю проти істоти, яка підтримує війну та геноцид, і поміщати нас в один турнір – це просто якесь моральне збочення,

– заявляла Олійникова.

А в січні 2026 року українка вперше зіграла в основній сітці турніру серії Grand Slam. Вона вже в першому колі Australian Open зустрічалася з чинною переможницею змагань Медісон Кіз.

Олександра нав'язала боротьбу зірковій американці та навіть мала два сетболи в першій партії. Проте, на жаль, не реалізувала їх і все ж таки поступилася.

У цей момент вона отримала найбільший медійний майданчик за весь час кар'єри та використала його на повну. Олійникова на післяматчеву пресконференцію прийшла у спеціальній футболці.

На ній були нанесені слова, які залишили важливий меседж. Вона нагадала тенісній спільноті, що спорт – не поза політикою й не можна оминати важливі теми: "Мені потрібна ваша допомога, щоб захистити українських дітей і жінок, але тут я не можу про це говорити".

Вона закликала допомагати Україні, підкресливши, що для цього є безліч способів. Також Олександра й згадала про батька-військового.

Він мій найбільший прихильник, і був ним з мого дитинства. Я так пишаюся ним, і це те, що мотивує мене ще більше. Після того як він вступив до армії, я покращила свій рейтинг більше, ніж на 200 позицій. Я знаю, що він мріяв побачити мене на цьому корті, і я зроблю все, щоб він пишався мною,

– сказала Олійникова.



Олійникова на пресконференції

А вже після цього вона дала резонансне інтерв'ю для L'Equipe. В ньому українка жорстко пройшлася по спортсменах з Росії та Білорусі, зокрема, висловившись про першу ракетку світу Арину Сабалєнко, підкреслюючи, що та не є "нейтральною".

Ви знали, що у 2020 році вона підписала лист підтримки Лукашенка? Під час протестів у Білорусі, коли людей били на вулицях за вимоги демократії, вона заявила, що Лукашенко – її президент,

– розповіла українка.

Також Олександра навела приклад Діани Шнайдер і Мірри Андрєєвої, які отримали нагороди вже у 2025 році від Володимира Путіна. Їм було вручено орден "За заслуги перед Вітчизною" за участь на Олімпіаді-2024, що вкотре довело, що нейтральності, про яку постійно говорять очільники міжнародних федерацій, не існує.

Це інтерв'ю не залишилося без уваги – після його виходу журналісти просили прокоментувати такі слова Олійникової. Тенісистки з Росії та Білорусі виглядали просто жалюгідно, так і не давши чіткої відповіді, а тільки й посилалися на те, що спорт – поза політикою.

Дуже хочеться вірити, що скоро в неї з'явиться можливість бачитися з батьком, який також є її менеджером, частіше на великих стадіонах, а не тільки під час його коротких відпусток. Адже це означатиме, що Україна вистояла й вони знову зможуть разом насолоджуватися тенісним життям, де протягом останнього року Олександра продемонструвала, що має перспективу стати справжньою зіркою.



Олександра Олійникова з батьком