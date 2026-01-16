Іменитий тренер пророкує велике майбутнє юній українці. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на CNN.

Читайте також Гратиме в теніс, поки я займатимуся фінансами, – Монфіс про Світоліну та свої майбутні плани

Що сказав Маччі про Гранчар?

Легендарний тренер наголосив, що Гранчар буде номером один у майбутньому, а також назвав її головні якості.

Я бачу, як вона влаштована і збудована, і має неперевершену робочу етику. Всі інші якості також. І все це в одному флаконі. Ця маленька дитина відповідає всім вимогам,

– сказав тренер.

Також він зізнався, що з часів роботи із сестрами Вільямс йому безліч разів говорили про дітей, які мають великий потенціал стати зірками у тенісі. Проте найбільше всього його вразила Влада.

Що відомо про Владу Гранчар?