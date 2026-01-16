Іменитий тренер пророкує велике майбутнє юній українці. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на CNN.
Що сказав Маччі про Гранчар?
Легендарний тренер наголосив, що Гранчар буде номером один у майбутньому, а також назвав її головні якості.
Я бачу, як вона влаштована і збудована, і має неперевершену робочу етику. Всі інші якості також. І все це в одному флаконі. Ця маленька дитина відповідає всім вимогам,
– сказав тренер.
Також він зізнався, що з часів роботи із сестрами Вільямс йому безліч разів говорили про дітей, які мають великий потенціал стати зірками у тенісі. Проте найбільше всього його вразила Влада.
Що відомо про Владу Гранчар?
Відомо, що підписник tennis.com Пітер Бюдо допоміг юній Гранчар потрапити на тренування до легендарного Маччі, який зрештою розгледів талант українки.
Пізніше Рік запросив дівчинку тренуватися у власній академії, яку відкрив у 1985 році.
Згодом Маччі запропонував родинні Гранчар стати її особистим тренером.