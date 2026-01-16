Именитый тренер предсказывает большое будущее юной украинке. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на CNN.
Что сказал Маччи о Гранчар?
Легендарный тренер отметил, что Гранчар будет номером один в будущем, а также назвал ее главные качества.
Я вижу, как она устроена и построена, и имеет непревзойденную рабочую этику. Все остальные качества также. И все это в одном флаконе. Этот маленький ребенок отвечает всем требованиям,
– сказал тренер.
Также он признался, что со времен работы с сестрами Уильямс ему множество раз говорили о детях, которые имеют большой потенциал стать звездами в теннисе. Однако больше всего его поразила Влада.
Что известно о Владе Гранчар?
Известно, что подписчик tennis.com Питер Бюдо помог юной Гранчар попасть на тренировку к легендарному Маччи, который в конце концов разглядел талант украинки.
Позже Рик пригласил девочку тренироваться в собственной академии, которую открыл в 1985 году.
Впоследствии Маччи предложил семье Гранчар стать ее личным тренером.