Именитый тренер предсказывает большое будущее юной украинке. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на CNN.

Читайте также Будет играть в теннис, пока я буду заниматься финансами, – Монфис о Свитолине и своих будущих планах

Что сказал Маччи о Гранчар?

Легендарный тренер отметил, что Гранчар будет номером один в будущем, а также назвал ее главные качества.

Я вижу, как она устроена и построена, и имеет непревзойденную рабочую этику. Все остальные качества также. И все это в одном флаконе. Этот маленький ребенок отвечает всем требованиям,

– сказал тренер.

Также он признался, что со времен работы с сестрами Уильямс ему множество раз говорили о детях, которые имеют большой потенциал стать звездами в теннисе. Однако больше всего его поразила Влада.

Что известно о Владе Гранчар?