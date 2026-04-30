Александра Олейникова опубликовала эмоциональное заявление в собственном инстаграме. По словам 25-летней украинки, ей приходится бороться не только на корте, но и с людьми из Женской теннисной ассоциации (WTA).

В чем суть проблем нашей спортсменки?

Александра, которая активно освещает российскую агрессию в Украине, рассказала, что столкнулась с запугиваниями от представителей WTA.

Все началось в феврале, когда наша землячка дошла до полуфинала турнира в Румынии.

Впервые ко мне обратились на турнире в Клуж-Напоке. Тогда я не придала этому большого значения, потому что еще не знала, что будет дальше. После этого в течение двух месяцев я находилась под постоянным давлением. От меня требовали, несмотря на отсутствие какого-либо правила по деперсонализации в интервью и заявлениях, прекратить упоминать игроков поименно, поскольку мои высказывания "могут им навредить",

– говорится в сообщении.

Теннисистка добавила, что ей угрожали штрафными санкциями на сумму в десятки тысяч долларов, или дисквалификацией. Все из-за того, что она поименно называет тех, кто поддерживает войну против Украины.

Александра отметила, что на конструктивный диалог в кабинетах WTA не идут, а действия функционеров вызвали у нее хронические стресс и недосыпание, с которыми приходится жить уже в течение нескольких месяцев.

В феврале о "безфлаговых" говорила Элина Свитолина. Она заметила, что матчи против россиянок и белорусок это всегда испытание из-за постоянного давления, но также и дополнительная мотивация.

Как Олейникова ранее демонстрировала свою позицию?

В декабре прошлого года Александра Олейникова отказалась фотографироваться с россиянкой на турнире в Кито, объяснив это поддержкой войны со стороны "нейтральных" россиянок.

Уже в январе украинка нашла креативную возможность обойти запрет на обсуждение многих тем во время Открытого чемпионата Австралии по теннису. Тогда она пришла на пресс-конференцию в футболке с надписью "Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских детей и женщин, но здесь я не могу об этом говорить".

Затем Александра критиковала белоруску Арину Соболенко, россиянку Диану Шнайдер и венгерку Анну Бондарь. За последнюю в своем фейсбуке заступался глава МИД в правительстве Орбана Петер Сийарто.

