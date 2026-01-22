Она в дебютной игре навязала борьбу действующей чемпионке австралийского "мэйджора" Мэдисон Киз, однако все же уступила. После матча Олейникова дала резонансное интервью для L'Equipe, в котором, в частности, обвинила российских и белорусских теннисистов.

Как Шнайдер отреагировала на критику Олейниковой?

Украинка заявила, что не отстранение "нейтральных" игроков в теннисе является большой проблемой и позором. Ведь они в основном поддерживают режимы своих стран.

В пример она поставила, в частности, Диану Шнайдер, которая участвовала в выставочных матчах в Санкт-Петербурге, что спонсирует Газпром. Россиянка отреагировала на такие слова на пресс-конференции, информирует пресс-служба Australian Open.

Она традиционно не осудила агрессию своей страны. Теннисистка заявила, что для нее это просто возможность встретиться с семьей, которую она редко видит из-за постоянных соревнований.

Знаете, мы играем в туре целый год. Я редко вижу свою семью, редко бываю дома вообще. Моя единственная мотивация играть в Санкт-Петербурге – просто навестить свою семью и показать хороший теннис болельщикам, которые поддерживали нас в течение года. Если у меня есть такая возможность, я ее использую,

– сказала Шнайдер.

Также российская теннисистка ответила на слова Олейниковой, что она уже в 2025 году приняла награду от Владимира Путина, который наградил ее и Мирру Андрееву орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Они получили его, в частности, за "серебро" на Олимпиаде-2024, где россиянки выступали в паре в нейтральном статусе.

Олейникова считает, что этот факт является очевидным доказательством, что нейтральность есть только на бумаге. Их личная встреча с российским диктатором – это очередное подтверждение.

"Я с Миррой Андреевой получили награду от Путина? Не имею представления, что она сказала. Я ее не знаю и не думаю, что она знает меня. Мы с Миррой провели прекрасный год вместе, выиграли серебряную медаль Олимпиады – это фантастическое достижение. Вот и все, не знаю, что еще комментировать", – заявила Диана.

Отдельно Шнайдер высказалась о том, что Олейникова против выступления россиян и белорусов на турнирах. Она в типичном стиле все свела к тому, что спорт – вне политики.

Опять же, я не видела, какое заявление она сделала. Я не знаю, каким было ее намерение, если честно. Лично я здесь, чтобы играть в теннис, делать свою работу, показать хорошую игру, наслаждаться публикой и атмосферой. Это первый "мейджор" года. Это то, для чего я здесь – выиграть как можно больше матчей и продемонстрировать качественный теннис,

– сказала россиянка.

К слову. В следующем раунде Australian Open Шнайдер сыграет против первой ракетки Украины Элины Свитолиной. Их очное противостояние состоится 23 января.

Отметим, что также Олейникова раскритиковала и первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко. Та также накануне отреагировала на слова украинки.

