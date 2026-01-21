Александр Олейникова высказалась относительно российских и белорусских игроков на соревнованиях, в частности на Australian Open. Об этом сообщает французское издание L`Equipe.

Что Олейникова сказала о россиянах и белорусах?

По словам теннисистки ее очень больно и она считает это огромной проблемой. Спортсменка отметила, что то, что россияне и белорусы выступают на турнирах является неприемлемым, ведь их должны были отстранить, как в других видах спорта.

Олейникова заявила, что некоторые хотят сделать, что все они просто теннисисты, тогда как многие из них поддерживают диктаторские режимы в своих странах, и это легко доказать. По ее словам, это люди, которые имеют влияние и деньги и используют свои обиды, чтобы оправдать агрессию против Украины.

Они имеют голос. Они не только молчат - многие поддерживают Александра Лукашенко и Владимира Путина, из-за которых взрывы трясут мою квартиру в Киеве. Это несправедливо. Из-за них мой народ страдает,

– сказала Олейникова.

Кроме того, украинка отметила, что нейтральные теннисисты финансируют войну и поддерживают пропаганду. Также Олейникова подчеркнула, что из-за их действий гибнут мирные жители, в частности женщины и дети.

Также спортсменка привела примеры, как нейтральные теннисисты взаимодействуют со своей властью и поддерживают ее.

Например, о первой ракетке мира - Арине Соболенко. Вы знали, что в 2020 году она подписала письмо поддержки Лукашенко? Во время протестов в Беларуси, когда людей били на улицах за требования демократии, она заявила, что Лукашенко - ее президент,

– рассказала украинка.

Олейникова вспомнила, как россиянка Диана Шнайдер получила награду от Владимира Путина, а также заявила, что рада получить награду от своего президента. Также теннисистка привела пример, что некоторые спортсмены участвуют в турнирах "Газпрома", который является главным спонсором войны в Украине.

Там играл Даниил Медведев и многие другие. А я в это время просыпалась от взрывов. Вы считаете это нормальным?,

– резюмировала Александра.

Напомним, что ранее Олейникова пришла на пресс-конференцию после матча против Мэдисон Киз на Australian Open в футболе с призывом помочь Украине, сообщает Associated Press.

"Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских женщин и детей, но я не могу говорить об этом здесь", – говорится в надписи на футболке.

Олейникова вышла в футболке с призывом помочь Украине / Скриншот с видео

Что известно об Олейниковой?