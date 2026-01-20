Для украинки это был дебютный поединок в основной сетке на турнирах серии Grand Slam. Ей противостояла действующая победительница соревнований, которая в прошлом году в финале одолела Арину Соболенко, информирует 24 Канал.
Как прошел матч Олейникова – Киз?
Александра имела статус явного андердога, однако с первых розыгрышей начала удивлять зрителей. Она сразу же заработала тройной брейк-пойнт и не только сделала брейк, а выдала серию из четырех выигранных геймов.
После этого американка включилась на полную и отыграла неожиданный гандикап. Киз повела со счетом 5:4, но Олейникова не сдавалась и даже вышла вперед с брейком.
Мэдисон его отыграла и судьба партии решалась на тай-брейке. Там украинка снова вырвалась вперед 4:0, но и на этот раз не смогла довести свое преимущество до итоговой победы.
Она имела два сетбола, но не реализовала их. В конце концов американская теннисистка победила со счетом 8:6.
К сожалению, во втором сете равной борьбы уже не было. Киз закрыла его со счетом 6:1 и пробилась в следующую стадию турнира.
Мэдисон Киз – Александра Олейникова 2:0 (7:6, 6:1)
Во время флеш-интервью Киз похвалила украинскую теннисистку. Она отметила сильные стороны Олейниковой, которая дала на корте настоящий бой.
Моя сегодняшняя соперница была невероятной. Она очень хорошо начала игру, она замечательная и безусловно, усложнила мне задачу... Это не типичный стиль, который можно увидеть каждый день, что, на мой взгляд, делает игру немного сложнее, но именно изменения темпа с высокими мячами и срезом, а также она очень быстрая и успевала ко многим мячам. Так что сегодня мне действительно пришлось поработать на другой стороне сетки,
– заявила Мэдисон.
Важный месседж от Олейниковой после игры
А уже после поединка Александра продемонстрировала свою гражданскую позицию. Поскольку на турнире запрещено обсуждать многие темы, она пришла на пресс-конференцию в специальной футболке.
На ней были нанесены слова, которые оставили важный месседж и напомнили теннисному сообществу, что спорт – не вне политики: "Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских детей и женщин, но здесь я не могу об этом говорить".
Кто такая Александра Олейникова?
Украинская теннисистка в 2011 году вынужденно оказалась в эмиграции из-за преследования ее отца властью Януковича, что заставило семью переехать в Хорватию, чтобы спасти бизнес и избежать рэкета.
Она развивала теннисную карьеру за рубежом, но всегда чувствовала себя украинкой, поэтому на соревнованиях представляет именно нашу страну.
За проукраинскую позицию неоднократно сталкивалась с санкциями. В частности, после начала полномасштабного вторжения Александра играла в форме с надписью сайта _drones4ua.org, который она создала с несколькими другими теннисистками для сбора средств на дроны. Это не нравилось организаторам и они запрещали так делать.
Отец Олейниковой является ее менеджером, но сейчас служит в рядах ВСУ и не может поддержать дочь на соревнованиях. Однажды WTA даже оштрафовала Александру и забрала рейтинговые очки из-за того, что папа не смог вовремя внести изменения в заявку на турнир, поскольку был на фронте.
Украинка часто не подбирает слов и называет все своими именами. Она заявляла, что не собирается фотографироваться с "русскими фашистами" и называла соперниц из России "биообъектами и существами", которые поддерживают войну и геноцид.
Сейчас она занимает 92 место в мировом рейтинге.