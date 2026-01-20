Для украинки это был дебютный поединок в основной сетке на турнирах серии Grand Slam. Ей противостояла действующая победительница соревнований, которая в прошлом году в финале одолела Арину Соболенко, информирует 24 Канал.

Как прошел матч Олейникова – Киз?

Александра имела статус явного андердога, однако с первых розыгрышей начала удивлять зрителей. Она сразу же заработала тройной брейк-пойнт и не только сделала брейк, а выдала серию из четырех выигранных геймов.

После этого американка включилась на полную и отыграла неожиданный гандикап. Киз повела со счетом 5:4, но Олейникова не сдавалась и даже вышла вперед с брейком.

Мэдисон его отыграла и судьба партии решалась на тай-брейке. Там украинка снова вырвалась вперед 4:0, но и на этот раз не смогла довести свое преимущество до итоговой победы.

Она имела два сетбола, но не реализовала их. В конце концов американская теннисистка победила со счетом 8:6.

К сожалению, во втором сете равной борьбы уже не было. Киз закрыла его со счетом 6:1 и пробилась в следующую стадию турнира.

Мэдисон Киз – Александра Олейникова 2:0 (7:6, 6:1)

Во время флеш-интервью Киз похвалила украинскую теннисистку. Она отметила сильные стороны Олейниковой, которая дала на корте настоящий бой.

Моя сегодняшняя соперница была невероятной. Она очень хорошо начала игру, она замечательная и безусловно, усложнила мне задачу... Это не типичный стиль, который можно увидеть каждый день, что, на мой взгляд, делает игру немного сложнее, но именно изменения темпа с высокими мячами и срезом, а также она очень быстрая и успевала ко многим мячам. Так что сегодня мне действительно пришлось поработать на другой стороне сетки,

– заявила Мэдисон.

Важный месседж от Олейниковой после игры

А уже после поединка Александра продемонстрировала свою гражданскую позицию. Поскольку на турнире запрещено обсуждать многие темы, она пришла на пресс-конференцию в специальной футболке.

На ней были нанесены слова, которые оставили важный месседж и напомнили теннисному сообществу, что спорт – не вне политики: "Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских детей и женщин, но здесь я не могу об этом говорить".

Кто такая Александра Олейникова?