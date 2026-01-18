Причиной досрочного завершения выступлений в Австралии стала травма. Теперь неизвестно, когда украинка сможет вернуться на корт, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Костюк.

Почему Марта Костюк больше не сыграет на Australian Open?

После обидного поражения в первом круге одиночного разряда от Эльзы Жакемо со счетом 7:6, 6:7, 6:7 (это был первый женский матч с тремя тайбрейками в истории турнира, по информации официального сайта) Марта написала, что ее участие в парной сетке вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе, к сожалению, отменяется из-за разрыва связки.

Еще во время матча в третьем сете Костюк взяла медицинский тайм-аут, но впоследствии смогла продолжить игру. Однако обследование голеностопа показало, что украинке не удалось избежать достаточно серьезного повреждения.

Что Марта Костюк сказала о предстоящих выступлениях?

Марта отметила, что ей обидно, ведь Australian Open всегда был одним из ее любимых турниров.

Теперь украинка сосредоточится на восстановлении. Она надеется вернуться на корт как можно скорее и обещает сделать для этого все возможное.

Разрыв связки может потребовать от нескольких недель до месяцев реабилитации. В соцсетях предполагают, что Костюк может пропустить серию ближневосточных хардовых соревнований и заявиться уже на американские элитные турниры в Индиан-Уэллсе и Майами.

Как Марта Костюк выступала в этом году?