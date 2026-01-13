Марта добралась до финала соревнования и преодолела на своем пути аж трех соперниц из топ-10 рейтинга WTA. После выступлений в Брисбене Костюк выдала эмоциональный спич о войне, сообщает 24 Канал со ссылкой на BTU.
Почему Костюк говорит о войне?
Теннисистка рассказала о тяжелых условиях, в которых ее соотечественники живут после обстрелов россиян. Марта вспомнила о проблемах с отоплением и светом во многих городах Украины.
После этого один из представителей СМИ спросил у Марты, почему она вспоминает о войне после стольких лет ее продолжительности. Он также отметил, что в мире есть много конфликтов и проблемных тем.
"Для меня важно правильно использовать свою платформу. Это – Украина, поэтому для меня очень важно об этом говорить. У меня большая аудитория, за мной следят много людей, на меня равняются дети и взрослые. С началом войны я поняла, что очень важно отстаивать то, во что ты веришь, и говорить об этом", – считает Костюк.
В доме моих родителей есть отопление, есть генераторы, поэтому даже во время отключений они могут пользоваться электричеством и отоплением. Но внутри все равно очень холодно. Родители моего мужа ходят дома в куртках из-за холода. Я здесь, я выполняю свою работу, но реальность дома совсем другая. Я не могу этого игнорировать. В моем положении было бы неправильно молчать, это было бы просто негуманно,
– подытожила Марта.
Отметим, что Костюк в финале противостояла белоруске Арине Сабаленко, которая играет под нейтральным флагом. Украинка уступила первой ракетке мира (4:6, 3:6).
Какие последние результаты у Костюк?
- Марта Костюк начала год на 26 месте в рейтинге WTA. Финал в Брисбене позволил Марте подняться на шесть позиций и оказаться в топ-20.
- За прошлый год Марта выиграла 28 из 48 матчей. Лучшими ее достижениями были четвертьфиналы в Дохе, Мадриде и Монреале, а также выход в 1/8 финала на US Open.
- Выход в финал в Брисбене позволил Костюк заработать более 100 тысяч долларов призовых. Это был четвертый финал Марты за ее карьеру. Трофей удалось получить только на турнире WTA250 в Остине в 2023-м.