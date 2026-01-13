Марта дісталась до фіналу змагання та подолала на своєму шляху аж трьох суперниць з топ-10 рейтингу WTA. Після виступів у Брісбені Костюк видала емоційний спіч про війну, повідомляє 24 Канал з посиланням на BTU.
Чому Костюк говорить про війну?
Тенісистка розповіла про важкі умови, в яких її співвітчизники живуть після обстрілів росіян. Марта згадала про проблеми із опаленням та світлом у багатьох містах України.
Після цього один із представників ЗМІ спитав у Марту, чому вона згадує про війну після стількох років її тривалості. Він також зазначив, що у світі є багато конфліктів та проблемних тем.
"Для мене важливо правильно використовувати свою платформу. Це – Україна, тому для мене дуже важливо про це говорити. У мене велика аудиторія, за мною стежать багато людей, на мене рівняються діти і дорослі. З початком війни я зрозуміла, що дуже важливо відстоювати те, у що ти віриш, і говорити про це", – вважає Костюк.
У будинку моїх батьків є опалення, є генератори, тож навіть під час відключень вони можуть користуватися електрикою та опаленням. Але всередині все одно дуже холодно. Батьки мого чоловіка ходять вдома в куртках через холод. Я тут, я виконую свою роботу, але реальність вдома зовсім інша. Я не можу цього ігнорувати. У моєму становищі було б неправильно мовчати, це було б просто негуманно,
– підсумувала Марта.
Зазначимо, що Костюк у фіналі протистояла білорусці Аріні Сабаленко, яка грає під нейтральним прапором. Українка поступилась першій ракетці світу (4:6, 3:6).
Які останні результати у Костюк?
- Марта Костюк розпочала рік на 26 місці в рейтингу WTA. Фінал у Брісбені дозволив Марті піднятися на шість позицій та опинитися у топ-20.
- За минулий рік Марта виграла 28 із 48 матчів. Найкращими її досягненнями були чвертьфінали у Досі, Мадриді та Монреалі, а також вихід в 1/8 фіналу на US Open.
- Вихід у фінал в Брісбені дозволив Костюк заробити більше 100 тисяч доларів призових. Це був четвертий фінал Марти за її кар'єру. Трофей вдалось здобути лише на турнірі WTA250 в Остіні у 2023-му.