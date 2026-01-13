Марта дісталась до фіналу змагання та подолала на своєму шляху аж трьох суперниць з топ-10 рейтингу WTA. Після виступів у Брісбені Костюк видала емоційний спіч про війну, повідомляє 24 Канал з посиланням на BTU.

Чому Костюк говорить про війну?

Тенісистка розповіла про важкі умови, в яких її співвітчизники живуть після обстрілів росіян. Марта згадала про проблеми із опаленням та світлом у багатьох містах України.

Після цього один із представників ЗМІ спитав у Марту, чому вона згадує про війну після стількох років її тривалості. Він також зазначив, що у світі є багато конфліктів та проблемних тем.

"Для мене важливо правильно використовувати свою платформу. Це – Україна, тому для мене дуже важливо про це говорити. У мене велика аудиторія, за мною стежать багато людей, на мене рівняються діти і дорослі. З початком війни я зрозуміла, що дуже важливо відстоювати те, у що ти віриш, і говорити про це", – вважає Костюк.

У будинку моїх батьків є опалення, є генератори, тож навіть під час відключень вони можуть користуватися електрикою та опаленням. Але всередині все одно дуже холодно. Батьки мого чоловіка ходять вдома в куртках через холод. Я тут, я виконую свою роботу, але реальність вдома зовсім інша. Я не можу цього ігнорувати. У моєму становищі було б неправильно мовчати, це було б просто негуманно,

– підсумувала Марта.

Зазначимо, що Костюк у фіналі протистояла білорусці Аріні Сабаленко, яка грає під нейтральним прапором. Українка поступилась першій ракетці світу (4:6, 3:6).

