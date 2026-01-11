На жаль, українська тенісистка поступилася нейтральній білорусці. Після протистояння Марта видала емоційний спіч, згадавши про рідну країну, повідомляє 24 канал із посиланням на The Tennis Letter.
Що сказала Костюк після фіналу у Брісбені?
Марта заявила, що щодня виходить на корт з болем у серці, адже зараз тисячі людей в Україну залишається без світла та теплої води.
На вулиці – мінус 20 градусів. Дуже важко жити у цій реальності щодня. Моя сестра спить під трьома ковдрами – так холодно вдома. Мене неймовірно зворушило та порадувало, що цього тижня я побачила так багато українських прапорів,
– сказала Костюк.
Друга ракетка України вкотре нагадала світу про важливі речі, які стосуються її рідної країни, а глядачі підтримали спортсменку гучними оплесками.
Емоційна промова Костюк: дивіться відео
Нагадаємо, що Марта мала брати участь у турнірі в Аделаїді. За інформацією Adelaide Tennis, українська тенісистка знялася зі змагань, адже зіграла 11 січня у фіналі у Брісбені, а наступні змагання стартують 12 січня.
Як Костюк дісталася до фіналу WTA 500?
Марта стартувала у Брісбені з 1/16 фіналу, де перемогла казахстанську тенісистку Юлію Путінцеву.
У наступному раунді вона перемогла Аманду Анісімову, а далі розібралася з росіянкою Міррою Андрєєвою у чветьфіналі турніру.
У півфіналі WTA 500 українка перемогла Джесіку Пегулу, яка як і попередні дві суперниці входить до першої десятки світового рейтингу.