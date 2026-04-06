Серед них були і троє українок, повідомляє Express. Зрештою Олександрі Олійниковій та Даяні Ястремській не вдалось надовго затриматися у Чарльстоні.

Скільки заробила Стародубцева?

Перша вилетіла вже на старті змагання, тоді як одеситка пройшла лише одну суперницю. А ось третя українка Юлія Стародубцева несподівано стала головною сенсацією турніру.

Українка вибила п'ятьох опоненток та дійшла аж до фіналу. Юлії вдалось здолати таких міцних суперниць як Чжан Шуай, Маккензі Кесслер та Медісон Кіз.

Зрештою у фіналі Стародубцева поступилась Джессіці Пегулі, яка йде п'ятою в рейтингу WTA (2:6, 2:6). Як наслідок, Юлія заробила рекордні призові для себе.

Її доробок у Чарльстоні склав аж 218 тисяч доларів. У свою чергу Олійникова стала багатшою на 13,8 тисячі, а Ястремська – на 17,2 тисячі.

Що відомо про Юлію Стародубцеву?