Серед них були і троє українок, повідомляє Express. Зрештою Олександрі Олійниковій та Даяні Ястремській не вдалось надовго затриматися у Чарльстоні.
До теми Світоліна здивувала вибором іншого виду спорту: де і з ким побувала перша ракетка України
Скільки заробила Стародубцева?
Перша вилетіла вже на старті змагання, тоді як одеситка пройшла лише одну суперницю. А ось третя українка Юлія Стародубцева несподівано стала головною сенсацією турніру.
Українка вибила п'ятьох опоненток та дійшла аж до фіналу. Юлії вдалось здолати таких міцних суперниць як Чжан Шуай, Маккензі Кесслер та Медісон Кіз.
Зрештою у фіналі Стародубцева поступилась Джессіці Пегулі, яка йде п'ятою в рейтингу WTA (2:6, 2:6). Як наслідок, Юлія заробила рекордні призові для себе.
Її доробок у Чарльстоні склав аж 218 тисяч доларів. У свою чергу Олійникова стала багатшою на 13,8 тисячі, а Ястремська – на 17,2 тисячі.
Що відомо про Юлію Стародубцеву?
- Тенісистка народилась у 2000 році в Каховці (Херсонська область). Юлія вигравала юнацькі турнір в Україні, а у 17 років переїхала на навчання у США.
- Фінал у Чарльстоні став першим в кар'єрі Стародубцевої. До цього її рекордними призовими були 185 тисяч за вихід у чвертьфінал шанхайського Мастерса у 2024-му.
- Крім того, завдяки успіху в Чарльстоні Юлія піднялась аж на 36 позицій в рейтингу WTA. Нині вона посідає на 53-тє місце у світовому рейтингу. Це найкращий показник в її кар'єрі, повідомляє сайт WTA.