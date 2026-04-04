Світоліну помітили на одному з матчів Української Прем'єр-ліги з футболу. Як пише "Трибуна", у ВІП-ложі стадіону тенісистка була не одна, а в компанії колеги.

Яку гру відвідала Світоліна?

Тенісистка завітала на поєдинок 22-го туру чемпіонату України між ковалівським Колосом та харківським Металістом 1925, який відбувався на домашній арені клубу з Київщини.

Разом зі Світоліною за матчем стежив колишній тенісист, а нині військовослужбовець Сергій Стаховський.

До України Світоліна приїхала під час перерви у жіночому WTA-турі, пов'язаної з проведенням матчів збірних. 10 – 11 квітня у польському Глівіце відбудеться матчеве протистояння Кубка Біллі Джин Кінг між господарками корту та командою України. Світоліна заявлена на цю зустріч.

Як зіграли Колос та Металіст 1925?