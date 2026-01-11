К сожалению, украинская теннисистка уступила нейтральной белоруске. После противостояния Марта выдала эмоциональный спич, вспомнив о родной стране, сообщает 24 канал со ссылкой на The Tennis Letter.

Что сказала Костюк после финала в Брисбене?

Марта заявила, что ежедневно выходит на корт с болью в сердце, ведь сейчас тысячи людей в Украине остается без света и теплой воды.

На улице – минус 20 градусов. Очень трудно жить в этой реальности каждый день. Моя сестра спит под тремя одеялами – так холодно дома. Меня невероятно тронуло и порадовало, что на этой неделе я увидела так много украинских флагов,

– сказала Костюк.

Вторая ракетка Украины в очередной раз напомнила миру о важных вещах, которые касаются ее родной страны, а зрители поддержали спортсменку громкими аплодисментами.

Эмоциональная речь Костюк: смотрите видео

Напомним, что Марта должна была участвовать в турнире в Аделаиде. По информации Adelaide Tennis, украинская теннисистка снялась с соревнований, ведь сыграла 11 января в финале в Брисбене, а следующие соревнования стартуют 12 января.

Как Костюк добралась до финала WTA 500?