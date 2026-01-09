Марта Костюк продолжила свою победную серию в новом 2026 году. Украинская теннисистка в двух сетах "закрыла" враждебную представительницу, информирует 24 Канал.

Как закончился матч Костюк – Андреева?

Уже с первого гейма стало понятно, что ни одна из теннисисток не будет уступать без боя. Первую партию Костюк и Андреева перевели в тай-брейк, где в напряженной борьбе лучшей была украинка 9:7 и в целом 7:5.

Вторая партия началась с двух выигранных геймов от Андреевой. На экваторе сета Марта не только сравняла счет, но и повела на табло в Брисбене 4:3. В девятом гейме украинская теннисистка с брейком забрала розыгрыш и довела матч до победы 6:3.

Марта Костюк (Украина) – Мирра Андреева ("нейтральная" россиянка) 2:0 (7:6, 6:3)

Украинка переиграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга и вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене. К слову, сейчас Костюк занимает 26-ю позицию в женском мировом рейтинге.

В 1/2 финала Костюк встретится с 6-й ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Поединок состоится 10 января, ориентировочно в 07:00 (по Киеву). Отметим, что именно эта звездная американка в 1/8 финала выбила другую украинку Даяну Ястремскую 2:1 (5:7, 6:2, 6:3).

Как Костюк выступает на турнире в Брисбене?