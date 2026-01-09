Поединок начался с двух выигранных геймов для Свитолиной. Однако британка не только ликвидировала преимущество соперницы, но и повела в счете, взяв четыре гейма подряд – 2:4, информирует 24 Канал.

Как закончился матч Свитолина – Картал?

К счастью, Элине удалось вовремя вернуться в игру, сравнять счет и вырвать первый сет 6:4. В стартовой партии украинка дважды проигрывала гейм на собственной подаче. Зато соперница ошибалась так трижды.

Уже на старте второго сета все пошло не по плану Свитолиной. Вместо того, чтобы довести свое преимущество до победы, Элина отдала Картал три гейма подряд 0:3. Только в конце партии бронзовому призеру олимпийских игр удалось перевести борьбу в тай-брейк, который не подарил Элине счастливых эмоций 2:7 и в целом в сете 6:7 в пользу представительницы Великобритании.

Решающая третья партия тоже началась с двух выигранных геймов от Сонай 0:2. Третий сет имел идентичный сценарий ко второму. Картал владела преимуществом, но не сумела избежать тай-брейка. На этот раз Свитолина была лучше 7:5 и 7:6 в партии.

С кем встретится украинка в полуфинале турнира?

Первая ракетка Украины уже узнала свою соперницу по полуфиналу. В следующем раунде Свитолина сыграет против 35-й ракетки мира Ивы Йович. Поединок запланирован на 10 января, а ориентировочное начало встречи – в 08:00 по киевскому времени).

Как Свитолина выступает в Окленде?