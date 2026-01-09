Поєдинок розпочався із двох виграних геймів для Світоліної. Однак британка не лише ліквідувала перевагу суперниці, а й повела у рахунку, взявши чотири гейми поспіль – 2:4, інформує 24 Канал.

Як закінчився матч Світоліна – Картал?

На щастя, Еліні вдалось вчасно повернутись у гру, зрівняти рахунок та вирвати перший сет 6:4. У стартовій партії українка двічі програвала гейм на власній подачі. Натомість суперниця помилялась так тричі.

Вже на старті другого сету все пішло не за планом Світоліної. Замість того, аби довести свою перевагу до перемоги, Еліна віддала Картал три гейми поспіль 0:3. Лише наприкінці партії бронзовій призерці олімпійських ігор вдалось перевести боротьбу у тай-брейк, який не подарував Еліні щасливих емоцій 2:7 та загалом у сеті 6:7 на користь представниці Великої Британії.

Вирішальна третя партія теж розпочалась із двох виграних геймів від Сонай 0:2. Третій сет мав ідентичний сценарій до другого. Картал володіла перевагою, але не зуміла уникнути тай-брейку. Цього разу Світоліна була кращою 7:5 та 7:6 у партії.

З ким зустрінеться українка у півфіналі турніру?

Перша ракетка України вже дізналась свою суперницю по півфіналу. У наступному раунді Світоліна зіграє проти 35-ї ракетки світу Іви Йович. Поєдинок запланований на 10 січня, а орієнтовний початок зустрічі – о 08:00 за київським часом).

Як Світоліна виступає в Окленді?