Перша ракетка України повернулась в офіційні турніри вперше з вересня минулого року. Еліна підійшла до виступів у Окленді в статусі фаворита, повідомляє 24 Канал.
Як Світоліна здолала британку?
Світоліній вдалось успішно почати рік. У першому раунді українка впевнено переграла колишню росіянку Варвару Грачову, яка прийняла французька громадянство.
У другому колі суперницею Еліни стала Кеті Бултер. Британка вибила на старті змагання іншу українку Юлію Стародубцеву, проте досягти аналогічного зі Світоліною не вдалось.
Як і в матчі проти Грачової, українка стартувала із програного гейму на своїй подачі. Проте Еліна змогла вже у першому сеті оформити камбек та вирвати проміжний успіх прямо перед потенційним тайбрейком.
Друге ж коло далось Світоліній легше. При цьому суперниці постійно робили брейк та частіше вигравали "чужі" гейми". Зрештою за рахунку 5:4 Еліна таки вирвала подачу Бултер та здобула перемогу (7:5, 6:4).
Які останні результати у Світоліної?
- Перемога над Кеті вивела українку до чвертьфіналу турніру в Окленді. Там її суперницею стане тріумфатор пари Елла Зайдель (Німеччина) – Сонай Картал (Велика Британія).
- Світоліна почала 2026 рік у статусі першої ракетки України. В рейтингу WTA уродженка Одеси піднялась на 13 місце, обійшовши представницю Данії Клару Таусон.
- Востаннє Еліна грала в офіційних матчах у вересні минулого року на Кубку Біллі Джин Кінг. Після того вона зробила паузу в кар'єрі, щоб залікувати травму.
- Протягом 2025 року Світоліна провела 51 матч, вигравши 36 з них. Головним її досягненням було чемпіонство на турнірі WTA250 у французькому Руані.
- Також минулого року українка доходила до чвертьфіналу на Australian Open та Ролан Гаррос. Вже зовсім скоро Світоліна зіграє на Australian Open 2026.