Перша ракетка України повернулась в офіційні турніри вперше з вересня минулого року. Еліна підійшла до виступів у Окленді в статусі фаворита, повідомляє 24 Канал.

Як Світоліна здолала британку?

Світоліній вдалось успішно почати рік. У першому раунді українка впевнено переграла колишню росіянку Варвару Грачову, яка прийняла французька громадянство.

У другому колі суперницею Еліни стала Кеті Бултер. Британка вибила на старті змагання іншу українку Юлію Стародубцеву, проте досягти аналогічного зі Світоліною не вдалось.

Як і в матчі проти Грачової, українка стартувала із програного гейму на своїй подачі. Проте Еліна змогла вже у першому сеті оформити камбек та вирвати проміжний успіх прямо перед потенційним тайбрейком.

Друге ж коло далось Світоліній легше. При цьому суперниці постійно робили брейк та частіше вигравали "чужі" гейми". Зрештою за рахунку 5:4 Еліна таки вирвала подачу Бултер та здобула перемогу (7:5, 6:4).

Які останні результати у Світоліної?