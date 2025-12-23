Імена представників вітчизняного спорту постійно з'являлися в іноземних ЗМІ. Про яких українських атлетів говорив весь світ у 2025 році – розповідає 24 канал.

Олександр Усик

Український боксер у 2024 році вперше став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, зібравши всі престижні пояси (WBC, WBO, WBA та IBF). Щоб провести реванш з Тайсоном Ф'юрі, українцю довелося звільнити титул IBF, внаслідок чого він втратив звання абсолютного чемпіона світу. Пояс чемпіона ж здобув Даніель Дюбуа після перемоги проти Ентоні Джошуа.

Олександр Усик

Однак у 2025 році український "король хевівейту" остаточно "золотими літерами" вписав своє ім'я в історію боксу. 19 липня 2025 року у Лондоні на стадіоні "Вемблі" Усик зустрівся у реванші з Дюбуа та переміг британця.

Українець довів, чому його вважають одним із найвидатніших боксерів сучасності, якщо не в історії. Він повністю декласував "Динаміта", нокаутувавши британця у п'ятому раунді протистояння.

Усик повернув собі титул, а також вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

До речі. Вперше українець став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, коли 21 липня 2018 у Москві побив місцевого боксера Мурата Гассієва.

Після чергової перемоги в Лондоні ім'я українського боксера згадували ще більше, адже багатьох цікавить майбутнє "Короля хевівейту". Наприклад, Тайсон Ф'юрі у своєму інстаграмі заявив, що Усик показав чудовий виступ у бою проти Дюбуа та висловив йому повагу. Однак "Циганський король" також натякнув на можливий третій бій з українцем.

Величезна повага Олександру Усику. Сьогодні був неймовірний виступ у бою з Даніелем Дюбуа, хорошим юним хлопцем, який вийшов, щоб порвати його. Вітаю обох чоловіків. Олександр знає, що є тільки одна людина, яка може його побити. Я зробив це двічі перед цим, і світ це знає. Мене жорстко принизили, але я прийняв це як чоловік,

– сказав Ф'юрі.

Усик мав битися проти Джозефа Паркер за титул WBO, але попросив відтермінування поєдинку через травму. У результаті новозеландець зустрівся у бою з Фабіо Вордлі, якому поступився нокаутом в 11 раунді.

Але перед цим промоутер Девід Хіггінс розкритикував українського боксера за "відмову" битися з Паркером. Причина у тому, що українець запалив у танці з Надією Дорофеєвою, що викликало непорозуміння у спортивній спільноті.

Промоутер у коментарі Sky Sports заявив, що не бачив прямих медичних доказів травми Усика.

"Я насправді не бачив медичних доказів, але можна було б припустити, що серйозна травма не дозволила б подібної активності. Наскільки мені відомо, все залишається як і раніше. У боксі мене вже нічого не дивує. Джозеф просто хоче битися, і він чекає бою. Він зосереджений, підготовлений і готовий зустрітися з будь-ким, будь-де, і він лише чекає на цей шанс. Джозеф хотів би вийти в ринг ще цього року, якомога швидше", – заявив Хіггінс.

А британець став головним претендентом на титул WBO і кандидатом на бій проти Усика. Однак український боксер відмовився від чемпіонського поясу, який перейшов до Вордлі.

Згодом Густаво Олів'єрі в інтерв'ю LuckyPunch висловився про рішення Усика залишити чемпіонський пояс. Президент WBO заявив, що це було неочікувано для них.

Це було неочікувано. Але Усик – це колишній абсолютний чемпіон у крузервейті, абсолютний чемпіон у хевівейті. Його першим поясом в кар’єрі був титул WBO, він є неймовірним чемпіоном у рингу та поза ним, справжній джентльмен та амбасадор спорту,

– сказав Олів'єрі.

Пізніше "Король хевівейту" визначився з наступним суперником. Українець кинув виклик Деонтею Вайлдеру, зворушивши нову хвилю для обговорення, адже у боксерській спільноті вже почали давати прогнози та говорити про потенційний бій.

Ілля Забарний

Український футболіст у минулому сезоні досяг неабиякого прогресу в англійському Борнмуті та заявив про себе на усю Європу. За лідера збірної України боролися топклуби Англії, але більш настирним у боротьбі за захисника був французький ПСЖ.

Ілля Забарний у ПСЖ

Відзначимо, що Забарний посідає другу сходинку серед найдорожчих українських футболістів після переходу у ПСЖ. Перше місце посідає Михайло Мудрик, якого Шахтар продав у Челсі за 70 мільйонів євро.

Ім'я українського футболіста часто лунало у ЗМІ, які не один раз анонсували його трансфер. У результаті він все-таки перейшов у ПСЖ за 63 мільйони євро. Однак розмови про українського захисника не завершилися, адже однією з умов переходу був продаж з ПСЖ росіянина Матвія Сафонова, але цього не сталося.

У мережі та ЗМІ постійно обговорюють стосунки українського захисника та голкіпера з Росії. Тому ім'я Забарного залишається на слуху постійно.

Спочатку, як повідомляв Paris No Limit, з'явилась інформація, що лідер збірної України потоваришував з росіянином. Нібито Забарний сидів поруч з Сафоновим у літаку під час перельоту на матч Суперкубка УЄФА проти Тоттенхема.

Вони вже стали хорошими друзями у паризькій роздягальні. В літаку на шляху до Суперкубка вони подорожували пліч-о-пліч,

– йдеться у повідомленні.

Згодом дружина українця Ангеліна прокоментувала нібито порозуміння свого чоловіка з російським голкіпером. Дівчина у коментарі "Трибуні" наголосила, що це "дурниці від ЗМІ".

"Французькі ЗМІ намагаються отримати більше охоплень і придумують дурниці, підтверджень яким немає. Більше нічого не хочеться коментувати, дякую", – сказала Ангеліна.

Також у Франції пророкували велике майбутнє для українського футболіста. Відомий журналіст Домінік Северак у коментарі L`Equipe заявив, що Забарний може досягнути рівня Карлоса Пуйоля, Жерара Піке та Франса Бекенбауера.

До речі. Ілля Забарний вже виграв трофей з ПСЖ. Французький клуб завоював Міжконтинентальний кубок ФІФА, здолавши бразильський Фламенго у серії пенальті.

Еліна Світоліна

Для української тенісистки 2025 рік став визначальним у кар'єрі після того, як вона відновилася від травм. На початку року перша ракетка України пробилася в 1/4 престижного турніру Australian Open.

Еліна Світоліна

Світоліна також пробилася у чвертьфінал на Ролан Гаррос, вигризаючи перемоги на своєму шляху. Окрім того, вона знову повернулася у топ-15 найкращих тенісисток світу, посідаючи 14 позицію.

Також вона здобула 18-й титул на турнірі у Руані навесні цього року. Спортсменка з України, поступаючись у вирішальному сеті, змогла виграти п'ять геймів поспіль і тріумфувати на змаганнях, здолавши Ольгу Данілович.

У вересні 2025 року перша ракетка України змусила про себе говорити, заявивши, що достроково завершує сезон. На своїй сторінці в інстаграмі Світоліна пояснила причину свого рішення.

Не почуваюсь сама собою останнім часом. Перебуваю не у належному емоційному стані й не готова грати, тому я завершую сезон,

– розповіла спортсменка.

Також нещодавно з'явилася інформація, що Світоліна зіграла разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом за збірну Франції, пише Francebleu. Українка виступила на показовому тенісному турнірі у Бур-де-Пеаж.

Причина у тому, що Луїс Буассон вирішила не брати участь у змаганнях, щоб бути повністю зосередженою на підготовці до нового сезону. Тому її місце зайняла перша ракетка України.

Таїсія Онофрійчук

17-річна українська гімнастка гучно заявила про себе на міжнародній арені. Киянка стала справжнім відкриттям сезону, завоювавши історичну медаль на першому у своїй кар'єрі чемпіонаті світу.

Таїсія Онофрійчук

Наприкінці серпня Онофрійчук здобула "бронзу" у вправах зі стрічкою на змаганнях у Ріо-де-Жанейро. Востаннє це робила Ганна Різатдінова, яка теж завоювала бронзову медалій у цій дисципліні аж у 2015 році.

Напередодні у липні вона взяла участь на турнірі у Мілані. Попри травму, українка одразу здобула три медалі – "срібло" у вправах з обручем та стрічкою, а також "бронзу" у багатоборстві.

Також українська гімнастка чудово виступила на гран-прі у Брно. Спортсменка у чеському місті завоювала три золоті медалі – у багатоборстві, вправах з м'ячем, а також обручем.

Окрім того, Онофрійчук потрапила до рейтингу 30 найуспішніших молодих українців від Forbes Ukraine. До неї також доєднався Ілля Забарний.

До слова. Таїсія Онофрійчук за сезон 2025 року виборола 12 медалей – 4 "золота", 6 "срібла" та 2 "бронзи".

Зазначимо, що українка також виступила на клубному чемпіонаті світу у складі Школи Дерюгіних в Японії. Разом з Поліною Карік та Любов Горащенко посіли перше місце на турнірі.

Вони також випередили росіянок з "Небесної грації" Аліни Кабаєвої, які зайняли другу сходинку. Під час нагородження Онофрійчук та інші гімнастки не потисли руки представницям ворожої країни.

Ярослава Магучіх

Для української легкоатлетки сезон 2025 року став різноманітним, що і викликало обговорення у спортивній спільноті. На першому етапі Діамантової ліги Магучіх у Сямені завоювала золоту медаль.

Ярослава Магучіх

Згодом на змаганнях у Шанхаї українка здобула друге "золото" поспіль. Однак у шведському Стокгольмі спортсменка перервала свою переможну серію після скандалу із суддями, завоювавши срібну нагороду.

Легкоатлетка виконала невдалу першу спробу та хотіла перенести висоту на 2,03 метра. Однак судді несподівано заборонили їй це зробити.

Вони пояснили це тим, що Магучіх занадто довго спілкувалася зі своєю тренеркою, а час для виконання стрибка вже розпочався. Тож Ярославі знову довелося стрибати попередню висоту, яка не дозволила б їй випередити австралійку.

На етапі Діамантової ліги у Лондоні українка взагалі не потрапила на подіум вперше з червня 2022 року. Магучіх змогла підкорити лише планку висотою у 1,93 метра та зайняла четверте місце.

Після невдалих виступив на спортсменку посипалася купа хейту. Проте вона спокійно відреагувала на критику у соціальних мережах, поділившись відео під пісню "Dont push the horses".

Останні кілька стартів для мене проходять не так високо, як хотілося б, але я знаю, що можу і буду стрибати. І єдине, що я хотіла б додати до цього – нація тримається на єдності. На жаль, погані коментарі та хейт в мій бік чи в бік будь-якого спортсмена ніяк не допомагають у секторах та на доріжках,

– написала спортсменка.

На змагання у польській Селезії вона змогла все-таки здобути перемогу. Українка завоювала "золото" вперше за три місяці, випередивши Ніколу Оліслагерс.

Відзначимо, що у вересні 2025 року тренерка спортсменки Тетяна Степанова в інтерв'ю Yle розповіла про те, що Магучіх намагався переманити Катар, але українка рішуче відмовилася.

За останні роки багато збірних намагалися переманити нас до себе. Катарці пропонували великі гроші, аби ми переїхали туди,

– розповіла тренерка.

У фіналі Діамантової ліги Магучіх не змогла захистити титул чемпіонки. Ярослава поступилася Оліслагерс, посівши другу сходинку.

Також українка виступила на чемпіонаті світу в Японії, кваліфікувавшись з першого стрибка у фінал турніру. У перерві вона відпочивала у спальнику, що стало приводом для обговорення.

В іноземних медіа почали називати Магучіх "сплячою красунею" або "сплячою королевою". А у соціальних мережах люди не розуміли, як вона може спати у напруженій атмосфері змагань.

"Люди, які можуть спати де завгодно, на мою думку, є справді витривалими. Більшість людей не можуть спати, коли змінюється оточення. Здатність спати означає, що вони перебувають у розслабленому стані, і я б дуже хотів навчитися такої психічної стійкості", — зазначив один із коментаторів.

Відзначимо, що Магучіх здобула єдину медаль для України на чемпіонаті світу 2025 року – спортсменка завоювала "бронзу".