Загалом участь у змаганні беруть 32 тенісистки, серед яких дві українки. Окрім Еліни, в Окленді на старт вийшла і Юлія Стародубцева, повідомляє 24 Канал.

Як Світоліна почала 2026 рік?

На жаль, уродженка Каховки не змогла довго протриматися у Новій Зеландії. Першою її суперницею стала Кеті Бултер, яка є сусідкою Юлії в рейтингу WTA (112 місце).

Британка здолала Стародубцеву у двох сетах з однаковим рахунком – 6:3, 6:3. Натомість Світоліна змогла потішити фанатів у першому колі турніру в Окленді.

Доля звела Еліну з росіянкою Варварою Грачовою, яка змінила громадянство та виступає під прапором Франції. Попри програну "свою" подачу на старті першого сеті українка змогла відігратися.

Варвара часто помилялась і дозволила Світоліній виграти перший сет з рахунком 6:3. Другий же вийшов більш переконливим від українки, адже вона взяла всі гейми на подачах Грачової (6:1).

Це був чудовий матч. Я дійсно грала дуже добре і задоволена тим, як змогла проявити себе в першому матчі сезону. Іноді старт сезону буває непростим. Після паузи було приємно повернутися та зіграти за цієї крутої підтримки трибун в Окленді. У мене був час відпочити, перезавантажитися та знову повернутися до хорошого тенісу. Я щаслива,

– висловилась Світоліна в інтерв'ю BTU.

Таким чином, Еліна пройшла в 1/8 фіналу турніру в Окленді. Там вона зустрінеться як раз із кривдницею Стародубцевої Кеті Бултер. Матч пройде в ніч проти 9 січня.

Які останні результати у Світоліної?