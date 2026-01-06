Всего участие в соревновании принимают 32 теннисистки, среди которых две украинки. Кроме Элины, в Окленде на старт вышла и Юлия Стародубцева, сообщает 24 Канал.
Как Свитолина начала 2026 год?
К сожалению, уроженка Каховки не смогла долго продержаться в Новой Зеландии. Первой ее соперницей стала Кэти Бултер, которая является соседкой Юлии в рейтинге WTA (112 место).
Британка одолела Стародубцеву в двух сетах с одинаковым счетом – 6:3, 6:3. Зато Свитолина смогла порадовать фанатов в первом круге турнира в Окленде.
Судьба свела Элину с россиянкой Варварой Грачевой, которая сменила гражданство и выступает под флагом Франции. Несмотря на проигранную "свою" подачу на старте первого сета украинка смогла отыграться.
Варвара часто ошибалась и позволила Свитолиной выиграть первый сет со счетом 6:3. Второй же получился более убедительным от украинки, ведь она взяла все геймы на подачах Грачевой (6:1).
Это был замечательный матч. Я действительно играла очень хорошо и довольна тем, как смогла проявить себя в первом матче сезона. Иногда старт сезона бывает непростым. После паузы было приятно вернуться и сыграть при этой крутой поддержке трибун в Окленде. У меня было время отдохнуть, перезагрузиться и снова вернуться к хорошему теннису. Я счастлива,
– высказалась Свитолина в интервью BTU.
Таким образом, Элина прошла в 1/8 финала турнира в Окленде. Там она встретится как раз с обидчицей Стародубцевой Кэти Бултер. Матч пройдет в ночь на 9 января.
Какие последние результаты у Свитолиной?
- Элина начала 2026 год в статусе первой ракетки Украины. В рейтинге WTA уроженка Одессы поднялась на 13 место, обойдя представительницу Дании Клару Таусон.
- Последний раз Свитолина играла в официальных матчах в сентябре прошлого года на Кубке Билли Джин Кинг. Тогда украинка обыграла испанку Паулу Бадосу, но уступила Ясмине Паолине из Италии.
- В течение 2025 года Свитолина сыграла 51 матч, выиграв 36 из них. Главным достижением Элины стало чемпионство на турнире WTA250 в Руане.
- Там украинка обыграла в финале Ольгу Данилович из Сербии. Также в прошлом году украинка доходила до четвертьфинала на Australian Open и Ролан Гаррос.
- Уже совсем скоро Свитолина сыграет на Australian Open 2026. Украинка уже трижды доходила до 1/4 финала соревнования в Мельбурне, оформив 29 побед на 12 поражений.