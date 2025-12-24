Для першої ракетки України Еліни Світоліної це буде 13-й старт на Мельбурн-Парку в одиночному розряді. За престижний трофей боротимуться найсильніші тенісистки планети, повідомляє 24 Канал.

Як Світоліна виступала на Australian Open?

Одеситка має довгу історію виступів на Australian Open. Еліна є однією з найуспішніших українських тенісисток за результатами у Мельбурні.

За професійну кар’єру Світоліна здобула 29 перемог та зазнала 12 поразок на Відкритому чемпіонаті Австралії. Найкращі результати українка показала у 2018, 2019 та 2025 році, коли виходила до стадії чвертьфіналу.

Довідка. Матчі Australian Open-2026 заплановані з 18 січня по 1 лютого. Місця в основній сітці турніру отримали чотири українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова.

Особливо помітним був її виступ у 2025 році, коли вона пробилася до 1/4 фіналу, здолавши низку сильних суперниць. У першому колі Еліна перемогла Сорану Кірстя (Румунія) – 6:4, 6:4, а у наступному впевнено здолала Кароліну Дольгід – 6:1, 6:4.

У третьому колі українка сенсаційно вибила з турніру італійку Жасмін Паоліні за підсумком трьох сетів – 2:6, 6:4, 6:0. Переможну ходу Світоліна продовжила у 1/8 фіналу, де вона перемогла "нейтральну" росіянку Вероніку Кудерметову – 6:4, 6:1.

На чвертьфінальній стадії суперницею першої ракетки України була Медісон Кіз (США). Світоліна впевнено виграла перший сет, але у двох наступних поступилася – 6:3, 3:6, 4:6.

Прогноз букмекера

Фаворитом в боротьбі за чемпіонство Australian Open по лінії betking є білоруска Аріна Соболенко. Її шанси на перемогу оцінюють з коефіцієнтом 3,00. На успіх експершої ракетки світу Іги Швьонтек виставлений коефіцієнт 5,00. Рівні шанси на перемогу у Коко Гофф та Олени Рибакіної – 8,00. Шанси українки Еліни Світоліної виграти трофей оцінюють у 50,00.

*Коефіцієнти подані станом на 23:20 23.12.2025

