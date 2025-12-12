На турнірі виступатимуть Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Francebleu.

Читайте також Почала грати в теніс майже після перших кроків: архівні фото Світоліної з дитинства

Чому Світоліна зіграє за збірну Франції?

Лоїс Буассон вирішила відмовитись від участі у змаганнях, аби зосередитись на підготовці до нового сезону. Тож у місце першої ракетки Франції у складі національної команди тимчасово займе українка Світоліна.

Перша ракетка України на певний період часу "стане француженкою". Про зміну спортивного громадянства мова не йде, вона й надалі представлятиме Україну в офіційних турнірах.

Окрім Світоліної та Монфіса, за Францію виступатимуть – Леолія Жанжан, Кантен Аліс та Адріан Маннаріно. За команду світу зіграють – Елена Габріела Русе, Хамад Меджедович, Рафаель Колліньон та Стен Вавринка.

Зверніть увагу! Перша ракетка України зіграє свій матч 13 грудня. Суперницею Світоліної стане румунська тенісистка Русе.

Нагадаємо, що нещодавно чоловік Світоліної Монфіс у своєму інстаграмі анонсував завершення кар'єри. Наступний сезон стане останнім у кар'єрі французького тенісиста.

Як минув сезон для Світоліної?