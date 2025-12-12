На турнире будут выступать Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Francebleu.
Почему Свитолина сыграет за сборную Франции?
Лоис Буассон решила отказаться от участия в соревнованиях, чтобы сосредоточиться на подготовке к новому сезону. Поэтому в место первой ракетки Франции в составе национальной команды временно займет украинка Свитолина.
Первая ракетка Украины на определенный период времени "станет француженкой". Об изменении спортивного гражданства речь не идет, она и в дальнейшем будет представлять Украину в официальных турнирах.
Кроме Свитолиной и Монфиса, за Францию будут выступать – Леолия Жанжан, Кантен Алис и Адриан Маннарино. За команду мира сыграют – Елена Габриэла Русе, Хамад Меджедович, Рафаэль Коллиньон и Стэн Вавринка.
Обратите внимание! Первая ракетка Украины сыграет свой матч 13 декабря. Соперницей Свитолиной станет румынская теннисистка Русе.
Напомним, что недавно муж Свитолиной Монфис в своем инстаграме анонсировал завершение карьеры. Следующий сезон станет последним в карьере французского теннисиста.
Как прошел сезон для Свитолиной?
Украинская теннисистка досрочно завершила сезон 2025 года. Спортсменка объяснила свое решение тем, что находится в ненадлежащем эмоциональном состоянии и поэтому не готова играть.
В течение сезона Свитолина дошла до четвертьфиналов Australian Open и Ролан Гаррос. Кроме того, она пробилась в третий круг Уимблдона, а также вылетела из US Open в первом же круге.
Также стало известно, сколько Свитолина заработала за сезон 2025 года. Первая ракетка Украины обогатила свой бюджет более чем на 2 миллиона долларов.
Отметим, что украинка вернется на корт в Окленде. Турнир WTA 250 состоится с 5 по 11 января 2026 года.