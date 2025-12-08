Более того, спортсменки присоединились к благотворительной инициативе, направленной на помощь Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Свитолиной.

Как Свитолина и Цуренко помогли ВСУ?

Украинские теннисистки приобрели карту Украины, которая украшена шевронами различных подразделений ВСУ. Соответствующее фото в инстаграме опубликовала Свитолина, подчеркнув, что война продолжается.

Кроме того, теннисистка написала, что каждый должен использовать любую возможность, чтобы помочь нашим воинам, которые ежедневно героически защищают страну.

Мы должны использовать каждую возможность, чтобы поддерживать тех, кто защищает нас ежедневно,

– написала Свитолина.

Свитолина и Цуренко приобрели карту Украины / Фото из инстаграма теннисистки

Отметим, что Свитолина активно помогает 13-й бригаде Национальной гвардии Украины – "Хартия".

Что говорила Свитолина о поддержке "Хартии"?

В комментарии Sport.nv.ua первая ракетка Украины рассказала о поддержке "Хартии". Свитолина призналась, что все началось, когда в 12 лет она переехала в Харьков.

"Юрий Анатольевич Сапронов дал мне возможность начать профессиональную карьеру. В этом городе мой близкий друг Всеволод Кожемяко после начала полномасштабной войны основал бригаду Хартия. Тогда это была еще маленькая бригада добровольцев. Я пыталась помогать с момента основания", – поделилась теннисистка.

