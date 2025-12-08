Ба більше, спортсменки долучилися до благодійної ініціативи, що спрямована на допомогу Збройним Силам України. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Світоліної.

Як Світоліна і Цуренко допомогли ЗСУ?

Українські тенісистки придбали мапу України, яка прикрашена шевронами різних підрозділів ЗСУ. Відповідне фото у інстаграмі опублікувала Світоліна, наголосивши, що війна триває.

Окрім того, тенісистка написала, що кожен має використовувати будь-яку можливість, аби допомогти нашим воїнам, які щодня героїчно боронять країну.

Ми повинні використовувати кожну можливість, щоб підтримувати тих, хто захищає нас щодня,

– написала Світоліна.

Світоліна і Цуренко придбали мапу України / Фото з інстаграму тенісистки

Відзначимо, що Світоліна активно допомагає 13-й бригаді Національної гвардії України – "Хартія".

Що говорила Світоліна про підтримку "Хартії"?

У коментарі Sport.nv.ua перша ракетка України розповіла про підтримку "Хартії". Світоліна зізналася, що усе почалося, коли у 12 років вона переїхала до Харкова.

"Юрій Анатолійович Сапронов дав мені можливість почати професійну кар'єру. У цьому місті мій близький друг Всеволод Кожемяко після початку повномасштабної війни заснував бригаду Хартія. Тоді це була ще маленька бригада добровольців. Я намагалася допомагати з моменту заснування", – поділилася тенісистка.

