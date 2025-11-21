Перша ракетка світу заробила 15 мільйонів доларів призових. Трохи менше заробила польська тенісистка Іга Швьонтек – 10,1 мільйона доларів, інформує 24 Канал із посиланням на WTA.

Скільки заробили українські тенісистки?

Топ-3 тенісисток, які заробили найбільше призових, замикає Олена Рибакіна із Казахстану – 8,4 мільйона доларів. Рибакіна добре відома українському фанату тенісу за бронзовим матчем проти Еліни Світоліної на Олімпіаді-2020.

Щодо заробітку українських тенісисток, то прогнозовано найбільше заробила якраз Світоліна. За підсумками 2025-го Еліна збагатила свій бюджет на 2,213 165 доларів. Перша ракетка України посідає 17-те місце у грошовому рейтингу WTA.

1,794 913 призових отримала Марта Костюк (26-та позиція). 44-ту сходинку займає одеситка Даяна Ястремська (1,245,385).

Юлія Стародубцева заробила за 2025-й рік менше мільйона – 847, 896 доларів (81-ша сходинка), а Ангеліна Калініна – 439, 651 доларів (127-ме місце у списку).

Топ-10 тенісисток, які заробили найбільше у 2025-му:

Аріна Соболенко (Білорусь) – 15,008,519 доларів; Іга Швьонтек (Польща) – 10,112,532; Олена Рибакіна (Казахстан) – 8,456,632; Коко Гофф (Франція) – 7,969,845; Аманда Анісімова (США) – 7,260,577; Джессіка Пегула (США) – 5,262,311; Жасмін Паоліні (Італія) – 5,253,997; Мірра Андрєєва (Росія, "нейтральна") – 4,726,226; Медісон Кіз (США) – 4,357,787; Елізе Мертенс (Бельгія) – 2,895,029

