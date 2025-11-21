Перша ракетка світу заробила 15 мільйонів доларів призових. Трохи менше заробила польська тенісистка Іга Швьонтек – 10,1 мільйона доларів, інформує 24 Канал із посиланням на WTA.
Цікаво Не лише Бекхем: які відомі спортсмени були посвячені у лицарі
Скільки заробили українські тенісистки?
Топ-3 тенісисток, які заробили найбільше призових, замикає Олена Рибакіна із Казахстану – 8,4 мільйона доларів. Рибакіна добре відома українському фанату тенісу за бронзовим матчем проти Еліни Світоліної на Олімпіаді-2020.
Щодо заробітку українських тенісисток, то прогнозовано найбільше заробила якраз Світоліна. За підсумками 2025-го Еліна збагатила свій бюджет на 2,213 165 доларів. Перша ракетка України посідає 17-те місце у грошовому рейтингу WTA.
1,794 913 призових отримала Марта Костюк (26-та позиція). 44-ту сходинку займає одеситка Даяна Ястремська (1,245,385).
Юлія Стародубцева заробила за 2025-й рік менше мільйона – 847, 896 доларів (81-ша сходинка), а Ангеліна Калініна – 439, 651 доларів (127-ме місце у списку).
Топ-10 тенісисток, які заробили найбільше у 2025-му:
- Аріна Соболенко (Білорусь) – 15,008,519 доларів;
- Іга Швьонтек (Польща) – 10,112,532;
- Олена Рибакіна (Казахстан) – 8,456,632;
- Коко Гофф (Франція) – 7,969,845;
- Аманда Анісімова (США) – 7,260,577;
- Джессіка Пегула (США) – 5,262,311;
- Жасмін Паоліні (Італія) – 5,253,997;
- Мірра Андрєєва (Росія, "нейтральна") – 4,726,226;
- Медісон Кіз (США) – 4,357,787;
- Елізе Мертенс (Бельгія) – 2,895,029
Коли Світоліна повернеться на корт?
Українська тенісистка визначилась із турніром, на якому розпочне новий сезон 2026. Світоліна підтвердила свою участь на змагання в Окленді. Про це вже стало відомо в інстаграмі турніру.
Турнір WTA 250 відбуватиметься з 5-го по 11-те січня 2026 року.
Цікаво, що Еліна лише вдруге візьме участь на цих змаганнях у Новій Зеландії. Торік українка феєрично дісталась фіналу, у якому, на жаль, поступилась американці Гофф.
Відзначимо, що Світоліна впевнено входить у топ-10 найпопулярніших українських спортсменів в інстаграмі. Її аудиторія складає 1,7 мільйона підписників.