Мова йде не лише про державні нагороди, а й про посвяту у лицарі. Найсвіжішим випадком посвятив у лицарі став колишній капітан збірної Англії та легенда Манчестер Юнайтед Девід Бекхем, інформує 24 Канал.

Кого зі спортсменів посвячували у лицарі?

4 листопада 2025 року король Великої Британії Чарльз III посвятив Бекхема у лицарі під час урочистої церемонії у Віндзорському замку. Особлива подія у житті ексфутболіста сталась на очах його дружини Вікторії та батьків. Бекхем отримав цю нагороду за заслуги перед спортом та благодійністю.

Цікаво, що Бекхем є далеко не першою зіркою спорту, яку відзначили однієї із найвищих відзнак у британській системі нагород.

Першим спортсменом, який отримав лицарське звання став відомий жокей Гордон Річардс. Церемонія відбулась у 1953-му році у рамках Королівських почестей до коронації королеви Єлизавети II. Річардсу вручили нагороду за "заслуги перед кінним спортом у Великій Британії".

Понад десять представників футболу отримували лицарський титул.

Стенлі Метьюз;

Боббі Чарльтон;

Алекс Фергюсон;

Альф Ремзі;

Кенні Дангліш;

Метт Басбі;

Боббі Робсон;

Том Фінні;

Джефф Херст.

Відзначимо, що у 2024-му році лицарське звання отримав тоді ще головний тренер збірної Англії з футболу Гарет Саутгейт. Про це The Guardian.

Також посвячували у лицарі представників інших виді спорту. Серед відомих спортсменів слід пригадати зіркового пілота Льюїса Хемілтона, який нещодавно втратив домашнього улюбленця, колишня перша ракетка світу Енді Маррей, олімпійська чемпіонка із бігу на середній дистанції Келлі Голмс та інші.