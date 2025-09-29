На своїй сторінці в інстаграмі Льюїс Хемілтон виклав спільні фото зі своїм домашнім улюбленцем. Зірка Формули-1 розповів, що втратив свого чотирилапого друга, інформує 24 Канал.

Кого втратив Льюїс Хемілтон?

Його пес Роско відійшов у кращий світ 28 вересня. Улюбленець автогонщика перебував у комі протягом чотирьох днів після зупинки серця під час лікування від пневмонії. Чотирилапий був підключений до апарту життєзабезпечення.

Роско був не лише його домашнім улюбленцем, а й членом його команди. Англійський бульдог супроводжував Хемілтона під час перегон та дарував йому радісні емоції.

У своїх соцмережах Льюїс присвятив Роско зворушливий пост. Пілот розповів, як перед ним постало найважче рішення у житті – попрощатись із Роско. Через поганий стан собаки Хемілтон навіть пропускав тестову серію шин Піреллі, повідомляло видання Racing News 365.

Після чотирьох днів на апараті життєзабезпечення, борючись усією своєю силою, я мусив ухвалити найважче рішення у житті та попрощатися з Роско. Він ніколи не переставав боротися, аж до самого кінця. Я безмежно вдячний і щасливий, що мав змогу поділити життя з такою прекрасною душею, ангелом і справжнім другом,

– написав Хемілтон.

Льюїс додав, що завести Роско було найкращим рішенням у його житті, яке він коли-небудь ухвалював. Пілот запевнив, що до кінця свого життя збереже у своїй пам'яті спільні моменти.

"Хоча я вже втрачав Коко у 2020 році, мені ще не доводилося особисто присипляти собаку. Це одне з найболючіших випробувань, і я відчуваю глибокий зв’язок з усіма, хто пережив втрату улюбленця. Попри біль, мати його у своєму житті було одним із найпрекрасніших дарів – любити настільки сильно і відчувати таку ж любов у відповідь". Дякую всім за любов і підтримку, яку ви дарували Роско всі ці роки. Це було неймовірно цінно для нас обох", – додав автогонщик.

Згодом Хемілтон виклав ще й миле відео, яке присвятив також своєму домашньому улюбленцю, який більше не з нами.

Відео у пам'ять про собаку Хемілтона

Відзначимо, що 5 жовтня стартує Гран-прі Формули-1 у Сінгапурі. Це буде перший старт для Хемілтона після втрати собаки.

GP BLOG цитувало коментар Хемілтона про його очікування напередодні нового етапу Гран-прі.

"Сподіваюся, буде дощ чи щось таке". Не очікую багато. Це не найцікавіше місце для гонок. Кваліфікація знову буде вирішальною, а потім – сподіваюся, буде дощ, щоб хоча б трохи зробити гонку цікавішою", – казав британський пілот.

