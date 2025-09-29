На своей странице в инстаграме Льюис Хэмилтон выложил совместные фото со своим домашним любимцем. Звезда Формулы-1 рассказал, что потерял своего четвероногого друга, информирует 24 Канал.

Кого потерял Льюис Хэмилтон?

Его пес Роско отошел в лучший мир 28 сентября. Любимец автогонщика находился в коме в течение четырех дней после остановки сердца во время лечения от пневмонии. Четвероногий был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Роско был не только его домашним любимцем, но и членом его команды. Английский бульдог сопровождал Хэмилтона во время гонки и дарил ему радостные эмоции.

В своих соцсетях Льюис посвятил Роско трогательный пост. Пилот рассказал, как перед ним встало самое трудное решение в жизни – попрощаться с Роско. Из-за плохого состояния собаки Хэмилтон даже пропускал тестовую серию шин Пирелли, сообщало издание Racing News 365.

После четырех дней на аппарате жизнеобеспечения, борясь всей своей силой, я должен был принять самое трудное решение в жизни и попрощаться с Роско. Он никогда не переставал бороться, до самого конца. Я бесконечно благодарен и счастлив, что имел возможность разделить жизнь с такой прекрасной душой, ангелом и настоящим другом,

– написал Хэмилтон.

Льюис добавил, что завести Роско было лучшим решением в его жизни, которое он когда-либо принимал. Пилот заверил, что до конца своей жизни сохранит в своей памяти совместные моменты.

"Хотя я уже терял Коко в 2020 году, мне еще не приходилось лично усыплять собаку. Это одно из самых болезненных испытаний, и я чувствую глубокую связь со всеми, кто пережил потерю любимца. Несмотря на боль, иметь его в своей жизни было одним из самых прекрасных даров – любить настолько сильно и чувствовать такую же любовь в ответ". Спасибо всем за любовь и поддержку, которую вы дарили Роско все эти годы. Это было невероятно ценно для нас обоих", – добавил автогонщик.

Впоследствии Хэмилтон выложил еще и милое видео, которое посвятил также своему домашнему любимцу, который больше не с нами.

Видео в память о собаке Хэмилтона

Отметим, что 5 октября стартует Гран-при Формулы-1 в Сингапуре. Это будет первый старт для Хэмилтона после потери собаки.

GP BLOG цитировало комментарий Хэмилтона о его ожиданиях накануне нового этапа Гран-при.

"Надеюсь, будет дождь или что-то такое". Не ожидаю многого. Это не самое интересное место для гонок. Квалификация снова будет решающей, а потом – надеюсь, будет дождь, чтобы хотя бы немного сделать гонку интереснее", – говорил британский пилот.

Что известно о Льюисе Хэмилтоне?