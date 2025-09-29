ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Заголовок Опис

Михаэль Шумахер во время катания на лыжах со своим сыном Миком на французском курорте Мерибель в Альпах выехал за пределы трассовой зоны и ударился головой в камень. 24 канал рассказывает, где сейчас и в каком состоянии легенда Формулы-1.

Где сейчас Михаэль Шумахер?

Михаэля Шумахера оперативно доставили в больницу в Гренобле. Немецкому гонщику провели две операции и ввели в медикаментозную кому, чтобы уменьшить давление на его мозг из-за травмы.

В июне 2014 года Шумахер вышел из комы, а самого легенду Формулы-1 перевезли в Швейцарию. По информации beinsports, немецкому гонщику обустроили специальную комнату дома в Лозанне.

Отметим, что в 2019 году Шумахер посетил Париж, продолжая лечение после тяжелой черепно-мозговой травмы. Легендарному пилоту должны были пересадить стволовые клетки в сердечные ткани.

Жена Шумахера Коринна сохраняет жизнь Михаэля в полной приватности. Доступ к бывшему пилоту Феррари ограничен.

Также известно, что семья Шумахеров имеет имение на Майорке. По имеющейся информации, бывший немецкий гонщик проводит зиму именно на испанском острове.

В каком состоянии образцов Шумахер?

По информации The Economic Times, Флавио Бриаторе рассказал о том, что он часто общается с Коринной Шумахер. Итальянский бизнесмен заявил, что состояние легенды Формулы-1 остается "частным и комплексным".

Интересно, что в 2025 году в Германии состоялся суд над Йилмазом Тоцтурканом, который шантажировал семью Шумахер распространением похищенных частных данных, в частности, информации о состоянии экспилота.

Суд признал виновным Тоцтуркана и приговорил к трем годам заключения. Как сообщает The Guardian, он публично извинился перед семьей Шумахера, перед тем, как узнал приговор.

Мне очень жаль и стыдно за то, что я сделал. Это было очень отвратительно. Я беру на себя полную ответственность,

– сказал Тоцтуркан.

29 марта 2025 года у Михаэля Шумахера родилась внучка Милли. По информации oe24.at, очевидец видел легендарного пилота, который пришел на рождение внучки, но по просьбе семьи ничего не рассказывал о его состоянии.

Перед этим в марте 2025 года autoracing1.com сообщал о том, Михаэль Шумахер не может разговаривать. Состояние легенды Формулы-1 и бывшего пилота Феррари остается тяжелым.

Что еще известно о Шумахере?